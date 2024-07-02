Zirvede kediler var: Kimliklendirilen can dostu sayısı belli oldu

02 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:39

Kedi ve köpekleri için müstakil ev kiraladılar! Hepsinin ayrı odası var

Kedi ve köpekleri için müstakil ev kiraladılar! Hepsinin ayrı odası var

Özellikle pandemiden sonra hayvan sahiplenme oranlarında ciddi artış yaşandı.

Bununla birlikte evcil hayvanlara çip takmak zorunlu hale getirilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre, ev hayvanı sahipleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik kapsamında hayvanlarını kimliklendiriyor.

Bunlar Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydediliyor.

HER ŞEYLERİ KAYIT ALTINDA

PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri giriliyor.

Ayrıca aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de sistemde kayıt altında tutuluyor.

Düzenleme kapsamında ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmekle yükümlü bulunuyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1 milyon 421 bin 622'si kedi, 950 bin 125'i köpek, 41'i gelincik olmak üzere 2 milyon 371 bin 788'e ulaştı.

Sistem kapsamında kedi, köpek ve gelinciklere deri altı mikroçip uygulanıyor ve bunlar el terminali aracılığıyla okunabiliyor.

Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak tespit edilebiliyor.

Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınıyor.

YAPTIRMAYANLARA PARA CEZASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sahiplerinin mikroçip uygulaması ve kayıt işlemlerinde karşılaştığı güçlüklerin aşılabilmesi için, ev hayvanı sahiplerine 31 Aralık 2022'ye kadar il ve ilçe müdürlüklerine beyannameyle müracaat imkanı tanımıştı.

Beyanname verenlere mikroçip uygulamasını ve kayıt işlemini takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlayabilmeleri fırsatı tanındı.

Bu kapsamda bildirimi yapılmış ev hayvanlarına yönelik işlemlerin 30 Haziran'a kadar tamamlanması gerekiyordu.

Söz konusu sürede toplam 552 bin 127 beyanname alındı. Bunlardan bugüne kadar 244 bin 259'ü için kayıt yapıldı.

Beyanname verilmesine karşın kaydettirilmeyen hayvanların sahiplerine idari para cezası verilecek.