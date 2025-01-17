Kamyonun fren-debriyaj hava tüpünden kaçak telefonlar çıktı
Adana'da polis ekipleri düzenlediği operasyonda bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan kaçak cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı.
Adana'da bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL'Yİ BULUYOR
Kente gümrük kaçağı telefon sokulduğu ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetleme noktasında bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin 2 milyon 880 bin TL olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü Cemal C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken araca da el konuldu.