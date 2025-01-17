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Kamyonun fren-debriyaj hava tüpünden kaçak telefonlar çıktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:57

Adana'da polis ekipleri düzenlediği operasyonda bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan kaçak cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı.

Adana'da bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan 96 adet gümrük kaçağıcep telefonu​ ele geçirildi.

Kamyonun fren-debriyaj hava tüpünden kaçak telefonlar çıktı - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Kente gümrük kaçağı telefon sokulduğu ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetleme noktasında bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin 2 milyon 880 bin TL olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü Cemal C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken araca da el konuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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