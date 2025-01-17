Kamyonun fren-debriyaj hava tüpünden kaçak telefonlar çıktı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 10:57

Adana'da polis ekipleri düzenlediği operasyonda bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan kaçak cep telefonları ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı.