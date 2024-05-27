Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kan donduran katliam: Eski eşini ve ailesini vahşice öldürdü

Kan donduran katliam: Eski eşini ve ailesini vahşice öldürdü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 May 2024 09:55 - Güncelleme : 27 May 2024 09:56
Kan donduran katliam: Eski eşini ve ailesini vahşice öldürdü

Önüne geçilemeyen kadın cinayetlerinin son durağı bu kez Manisa oldu. Cani koca Aytunç Ç., tartıştığı eski eşi Nagihan, kardeşi İbrahim ve annesi Fatma Can'ı bıçakla öldürüp kaçtı.

Kan donduran olayın adresi Manisa'nın Salihli ilçesiydi. Aytunç Ç. isimli cani, annesiyle yaşayan eski eşi Nagihan Can'ın evine gitti. Çift tartışmaya başladı ancak olay daha da büyüdü. Bunun üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Ç., araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim ile annesi Fatma Can’ı da bıçakladı.

Kan donduran katliam: Eşini ve ailesini vahşice öldürdü - 1. Resim

KANLAR İÇİNDE KALDILAR 

Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can’ı peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...