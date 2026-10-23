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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 01:06

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’dan Ankara açıklaması: "Türkiye ile ilişkilerimiz ve NATO müttefikliğimiz hayati önemde"

Ankara'daki temasların ardından açıklama yapan Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Türkiye ile ilişkilerin ekonomik çıkarlar ve NATO müttefikliği açısından stratejik bir konuma ulaştığını söyledi. Külliye'de gerçekleşen tarihi zirvede savunma, hava ulaştırma ve enerji alanlarında 3 kritik anlaşmaya imza atıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’dan Ankara açıklaması:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 01:06
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 01:06

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Başbakanı 'nin ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’dan Ankara açıklaması: "Türkiye ile ilişkilerimiz ve NATO müttefikliğimiz hayati önemde"

"STRATEJİK ORTAKLIK VE NATO MÜTTEFİKLİĞİ VURGUSU"

Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin ekonomik çıkarlar ve NATO müttefiki olarak üstlendikleri sorumluluk açısından artan öneme sahip olduğunu vurgulayan ​​​​​​​Anand, Ankara'da Kanada Başbakanı Carney ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülkenin uzun vadeli refahı ve güvenliği açısından merkezi öneme sahip alanlarda işbirliğini ilerlettiklerini ifade etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’dan Ankara açıklaması: "Türkiye ile ilişkilerimiz ve NATO müttefikliğimiz hayati önemde"

Anand, seyahat ve ticari alışverişi kolaylaştırmak amacıyla "Hava Ulaştırma Antlaşması"nı, ayrıca "Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı"nı imzaladığını belirterek, "Bu anlaşmalar, Stratejik Ortaklık Eylem Planımız kapsamındaki ortak önceliklerimizi ilerletecek ve gelişen güvenlik ortamına yanıt verme konusundaki ortak kapasitemizi güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE 3 KRİTİK ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney'nin huzurunda gerçekleştirilen törende, "Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı"nı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kanada Dışişleri Bakanı Anand, "Hava Ulaştırma Antlaşması"nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Anand, "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri"yi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson imzalamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’dan Ankara açıklaması: "Türkiye ile ilişkilerimiz ve NATO müttefikliğimiz hayati önemde"

Kanada Başbakanı Carney ve beraberindeki heyetin temasları İstanbul'da devam edecek.

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#Türkiye
#Kanada
#Mark Carney
#X Şirketi
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