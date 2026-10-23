Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand’dan Ankara açıklaması: "Türkiye ile ilişkilerimiz ve NATO müttefikliğimiz hayati önemde"

Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

"STRATEJİK ORTAKLIK VE NATO MÜTTEFİKLİĞİ VURGUSU"

Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin ekonomik çıkarlar ve NATO müttefiki olarak üstlendikleri sorumluluk açısından artan öneme sahip olduğunu vurgulayan ​​​​​​​Anand, Ankara'da Kanada Başbakanı Carney ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülkenin uzun vadeli refahı ve güvenliği açısından merkezi öneme sahip alanlarda işbirliğini ilerlettiklerini ifade etti.

Anand, seyahat ve ticari alışverişi kolaylaştırmak amacıyla "Hava Ulaştırma Antlaşması"nı, ayrıca "Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı"nı imzaladığını belirterek, "Bu anlaşmalar, Stratejik Ortaklık Eylem Planımız kapsamındaki ortak önceliklerimizi ilerletecek ve gelişen güvenlik ortamına yanıt verme konusundaki ortak kapasitemizi güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE 3 KRİTİK ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney'nin huzurunda gerçekleştirilen törende, "Savunma Sektörü Ortaklıkları Mutabakat Zaptı"nı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kanada Dışişleri Bakanı Anand, "Hava Ulaştırma Antlaşması"nı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Anand, "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Ortak Bildiri"yi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji Bakanı Tim Hodgson imzalamıştı.

Kanada Başbakanı Carney ve beraberindeki heyetin temasları İstanbul'da devam edecek.