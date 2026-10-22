Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney’i resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Carney, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

SAVUNMA SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, YATIRIMLAR...

Görüşmelerde, siyasi ve diplomatik konuların yanı sıra ticaret, savunma sanayisi, enerji ve karşılıklı yatırımların ele alınması hedefleniyor.

Carney ve beraberindeki heyetin, Türk iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca havacılık, ileri teknolojiler ve kritik mineraller gibi öncelikli sektörlerdeki fırsatların değerlendirilmesi öngörülüyor.