Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Açıklama var

Kandilli Rasathanesi'nin deprem hareketliliğini bildiren veri sistemini kapattığına yönelik iddiaların yayılması üzerine rasathaneden açıklama geldi. Rasathane sistemin kapatılmadığını, gözlemevinin İstanbul'dan taşındığını bildirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Açıklama var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 19:46
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 19:46

İstanbul'da yakın bir zaman içinde büyük bir depremin meydana gelip gelmeyeceği gündemdeki sıcaklığını korurken Amerikalı deprem uzmanı Richard Cordaro'nun sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama 'yle ilgili soruş işaretlerine neden oldu.

Cordaro, Kandilli Rasathanesi’nin deprem hareketliliğini ölçen İstanbul’daki veri sistemini kapattığını ve rasathanenin bu sistemi açması için ikna edilmesi gerektiğini belirten sözler sarf etti.

Konunun tartışılması ve sosyal medya ile haber sitelerinde yayılması üzerine Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Açıklama var

Kurum tarafından yapılan yazılı bildirimde "Jeomanyetik Veriler ve Kamuoyuna Yansıyan İddialar Hakkında Açıklama" başlığı yer alırken "Son günlerde çeşitli medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, kurumumuza ait jeomanyetik gözlemevi verilerine erişim sağlanamadığı ve sistemlerimizin kapatıldığı yönünde asılsız iddialar yer almaktadır." denildi.

"İSTANBUL'DA ARTAN YAPILAŞMA ÖLÇÜMLERİN HASSASİYETİNİ ETKİLEDİ"

Rasathane açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla, konunun teknik ve bilimsel boyutlarına ilişkin bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

İstanbul–Kandilli (ISK) Jeomanyetik Gözlemevi 1947 yılında kurulmuş, 1997 yılında modernizasyon çalışmaları tamamlanarak Uluslararası Gerçek Zamanlı Manyetik Gözlemevleri Ağı (INTERMAGNET)’na dâhil edilmiştir. Ancak İstanbul’da zamanla artan yapılaşma, yoğun araç trafiği ve çevresel metalik unsurların oluşturduğu yapay manyetik gürültü, gözlemevinde yürütülen ölçümlerin uluslararası hassasiyet standartlarını karşılamasını sürdürülemez hâle getirmiştir.

"İZNİK'TE GÖZLEMEVİ KURULDU"

Kandilli Rasathanesi deprem bildiren veri sistemini kapattı mı? Açıklama var

Veri sürekliliğinin sağlanması ve uluslararası bilimsel kalite standartlarının korunması amacıyla, Enstitümüz tarafından manyetik kirlilikten uzak ve daha izole bir bölgede, İznik’te (IZN) Jeomanyetik Gözlemevi kurulmuş olup ölçümler bu istasyonda yıllardır başarıyla sürdürülmektedir. Bu süreç herhangi bir “kapatma” değil; bilimsel gereklilikler doğrultusunda gerçekleştirilen bir modernizasyon ve yer değişikliği çalışmasıdır.

Jeomanyetik gözlemevlerinin temel görevi, Dünya’nın manyetik alanındaki değişimleri izlemektir. Mevcut bilimsel bilgi birikimi ve teknoloji düzeyi çerçevesinde, yalnızca jeomanyetik veriler kullanılarak yer, zaman ve büyüklük bilgilerini içeren güvenilir bir deprem tahmini yapılması mümkün değildir. Bu yöndeki spekülatif iddialar bilimsel bir dayanak taşımamaktadır.

"İDDİLAR BİLİMSEL VERİLER VE RESMİ AÇIKLAMALAR ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLMELİ"

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilimsel standartlara uygun olarak, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda sürdürmeye devam etmektedir. Kurumumuz hakkında ortaya atılan teknik nitelikteki iddiaların, bilimsel veriler ve resmî açıklamalar esas alınarak değerlendirilmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/Kandilli_info/status/2020877865839960504

