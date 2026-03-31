Kapıkule’de 2 tırda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi! Çete lideri İstanbul'da enselendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı’nda risk analizleri kapsamında şüpheli görülen tırı saniye saniye takip etti. Sınır kapısından giriş yapan tır şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan incelemelerde tırda yoğunluk tespit edilince ekipler arama gerçekleştirdi. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 şeffaf vakumlu poşet içerisinde 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yurt dışından gelen başka bir tırı da takibe aldı.
Kapıkule Sınır Sahası'na giriş yapan tırda yapılan detaylı aramada da 46 paket halinde 28 kilo 714 gram esrar bulundu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuyu teslim almaya geldikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 otomobile el konuldu.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle uyuşturucu çetesini yönettiği değerlendirilen bir kişinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda, şüpheli kişi gözaltına alınarak Edirne'ye getirildi.
Operasyonlarda toplam 60 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 tır ve 1 otomobile el konuldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.