Kapıkule’de 2 tırda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi! Çete lideri İstanbul'da enselendi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 60 kilo 136 gram esrar ele geçirilmesinin ardından yürütülen soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında uyuşturucu çetesiyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 08:03
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 08:03

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin Sınır Kapısı’nda risk analizleri kapsamında şüpheli görülen tırı saniye saniye takip etti. Sınır kapısından giriş yapan tır şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Yapılan incelemelerde tırda yoğunluk tespit edilince ekipler arama gerçekleştirdi. Dedektör köpeklerin de katıldığı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 50 şeffaf vakumlu poşet içerisinde 31 kilo 422 gram esrar ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ

Kapıkule’de 2 tırda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi! Çete lideri İstanbul'da enselendi

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda toplam 60 kilo 136 gram esrar ele geçirdi ve bir uyuşturucu çetesine operasyon düzenledi.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda ilk tırda 31 kilo 422 gram esrar bulundu.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ikinci tırda ise 28 kilo 714 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu çetesini yönettiği değerlendirilen bir kişi İstanbul'da yakalanarak Edirne'ye getirildi.
Operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve 2 tır ile 1 otomobile el konuldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

BAŞKA BİR TIR DAHA VARMIŞ

Ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yurt dışından gelen başka bir tırı da takibe aldı.

Kapıkule Sınır Sahası'na giriş yapan tırda yapılan detaylı aramada da 46 paket halinde 28 kilo 714 gram esrar bulundu.

ÇETE LİDERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucuyu teslim almaya geldikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 otomobile el konuldu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle uyuşturucu çetesini yönettiği değerlendirilen bir kişinin İstanbul'da yaşadığı belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonda, şüpheli kişi gözaltına alınarak Edirne'ye getirildi.

Operasyonlarda toplam 60 kilo 136 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 tır ve 1 otomobile el konuldu, 5 şüpheli gözaltına alındı.

