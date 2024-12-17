Karabük'te acı olay! 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Aralık 2024 00:37 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 00:38
Karabük'te 82 yaşındaki yaşlı adamın evinin önünde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Karabük'te meydana gelen acı olayda 82 yaşındaki Cemal K.’nın evinin önünde hareketsiz şekilde yerde yattığını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EVİNİN ÖNÜNDE SON NEFESİNİ VERDİ!
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin incelemeleri sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yapılan araştırmaların ardından cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: tgrthaber.com