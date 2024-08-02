Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı halı sahada kalp krizi geçirdi

02 Ağustos 2024 01:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 01:42

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu. İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Turan Uzun'un kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olan Turan Uzun, ilçede çeşitli projelere ve etkinliklere öncülük eden bir isim olarak tanınıyor. Spor ve sosyal aktivitelerle de aktif olarak ilgilenen Uzun, yerel halk tarafından sevilen bir isim.