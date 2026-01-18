Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
Editor
 Onur Kaya

Karşılıksız çekle 20 milyon liralık vurgun: 12 şüpheli tutuklandı

Ankara'da paravan şirketler kurarak 9 vatandaşı toplamda 20 milyon TL dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
08:21
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
08:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçları Soruşturma Bürosu, karşılıksız çeklerle dolandırıcılık yapan şebeke yönelik soruşturma başlattı.

ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR ADINA HABERSİZCE ŞİRKET KURDULAR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin üçüncü şahısların bilgisi dışında adlarına şirketler kurduğu belirlendi.

ALIŞVERİŞLERDE KARŞILIKSIZ ÇEK KULLANMIŞLAR!

Şüphelilerin, kurdukları bu şirketlere milyonlarca lira aktararak şirketlerin gelirini yüksek gösterdiği, bu yolla Findeks ve kredi puanlarını artırdığı, ardından şirketler adına piyasaya çek sürdüğü tespit edildi.

Karşılıksız çekle 20 milyon liralık vurgun: 12 şüpheli tutuklandı

Bu yöntemle piyasadan çek karşılığında ürün temin eden şüphelilerin, alışverişlerde karşılıksız çek kullandığı belirlendi.

12 ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

Alışveriş sonrası aldıkları çekin vadesi geldiğinde bankaya giden mağdurlar, çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenmeleri üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Şikayetler üzerine çalışma yürüten ekipler, bu yöntemle piyasaya çek süren 12 şirketi tespit etti.

Karşılıksız çekle 20 milyon liralık vurgun: 12 şüpheli tutuklandı

9 KİŞİDEN 20 MİLYON TL VURGUN

Operasyonda, fason şirketler üzerinden düzenlenen çeklerle 9 vatandaşı toplam 20 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Gündem
