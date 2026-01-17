Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Onur Kaya

Sahte ilanla 120 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi: 53 gözaltı

Sosyal medya ve alışveriş platformları üzerinden sahte ilan vererek 120 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılara yönelik Trabzon merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi. Yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında onlarca gözaltına alınan 53 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Sahte ilanla 120 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi: 53 gözaltı
AA
17.01.2026
17.01.2026
saat ikonu 04:38

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya ve ikinci el alışveriş platformları üzerinden sahte ürün ilanları vererek, iletişime geçtikleri vatandaşlara "param güvende" veya "cüzdanım güvende" uygulamaları üzerinden ödeme yapılacağını söyleyip güven telkin ederek ve taklit ederek oluşturulmuş sahte internet siteleri vasıtasıyla dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti.

2 AYRI SORUŞTURMA

Ayrıca yabancı kişiler veya üçüncü kişiler adına açılmış GSM numaralarından arama yapılarak veya uygulamalar üzerinden iletişim kurularak kiralık banka hesap numaralarına ürün veya hizmete ilişkin parayı göndermesi amacıyla vatandaşların yönlendirildiği, daha sonra hesaba para geldikten sonra hattın ve hesabın kapatıldığı veya paranın kendilerine gelmediği belirtilip ürünleri göndermeyerek vatandaşların dolandırıldığına dair şikayetler üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık (TCK 158) ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma (TCK 220)" suçlarından iki ayrı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sahte ilanla 120 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi: 53 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturmada "Örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket eden ve kimlik tespiti yapılan 42 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 45 kişiye yönelik 13 Ocak 2026 tarihinde Trabzon merkezli 15 ilde (İstanbul, Gaziantep, Antalya, Ankara, İzmir, Mersin, Konya, Denizli, Karaman, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Bolu, Edirne ve Batman) yapılan eş zamanlı operasyonda 3 suça sürüklenen çocuk ve 41 şüpheli toplam 44 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Sahte ilanla 120 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi: 53 gözaltı

120 MİLYON TL'LİK HESAP HAREKETLERİ ELE VERDİ

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin ise şöyle denildi:

"Yapılan MASAK analizi neticesinde dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 120 milyon TL tutarında şüpheli hareketlilik olduğu ve paranın bir kısmının kripto varlıklara aktarıldığının belirlenmesi üzerine 18 şüpheliye yönelik Trabzon merkezli 8 ilde (Batman, Çorum, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul ve Uşak) yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Her iki soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınarak emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 16. Ocak 2026 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilen toplam 50 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuktan, 30 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle, 20 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda 20 şüpheli ve 3 suça sürüklenen çocuk tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmiş, 30 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise devam etmektedir."

#Gündem
