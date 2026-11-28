İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 23 Kasım tarihinde Kartal’da riskli binaların kentsel dönüşüm sürecinde hazırlanan raporlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

8 RİSKLİ BİNANIN İNŞAAT ALANI BİN METREKAREYE KADAR FAZLA GÖSTERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 8 riskli binanın toplam inşaat alanının 400 ila 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 10 şüpheli, Anadolu Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.