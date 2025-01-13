Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı

13 Ocak 2025 12:54 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:02

Son dakika haberi: Kartal Bulut Doğan hakkında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında; Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı. Peki Kartal Bulut Doğan kimdir? İşte detaylar...