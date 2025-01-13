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Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 12:54 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:02
Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı

Son dakika haberi: Kartal Bulut Doğan hakkında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında; Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı. Peki Kartal Bulut Doğan kimdir? İşte detaylar...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan​ isimli şahıs İzmirCumhuriyet Başsavcılığı​ tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı - 1. Resim

KARTAL BULUT DOĞAN KİMDİR?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden ve gözaltına alınan Kartal Bulut Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlardan tanınıyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
Doğanizmircumhuriyet başsavcılığı

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