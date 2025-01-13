Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ocak 2025 12:54 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:02
Son dakika haberi: Kartal Bulut Doğan hakkında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında; Kartal Bulut Doğan gözaltına alındı. Peki Kartal Bulut Doğan kimdir? İşte detaylar...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.
KARTAL BULUT DOĞAN KİMDİR?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve dini değerlere hakaret eden ve gözaltına alınan Kartal Bulut Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlardan tanınıyor.
Kaynak: tgrthaber.com