Kartal'da feci kaza! Yolcu minibüsü kuaför dükkanına daldı! Yaralılar var

27 Ocak 2025 10:45 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:25

Kartal’da kontrolden çıkan yolcu minibüsü kuaför dükkanına daldı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İstanbul Kartal’da sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Frenin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü, cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye​ ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 3 kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

DÜKKAN SAHİBİ OLAY ANINI ANLATTI

Dükkan sahibi Tahsin Çetinkaya, "İçeride müşterilerim vardı. Birinin durumu ağır. Çırağım ve elemanım vardı. Hepsi de yaralı. Minibüsün freni patlamış" diye konuştu. Kazayı gören Mustafa Arslan isimli bir vatandaş ise, "Minibüs Marmaray'ın oradan aşağı doğru geldi, freni patlamış. Freni patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek berber dükkanına girdi. 3 yaralı var" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.