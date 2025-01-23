Kartalkaya'da yangın felaketinin yaşandığı otelden pes dedirten mesaj!

23 Ocak 2025 20:37 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 20:52

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Otelin müşterilerine gönderdiği değerlendirme paylaşımında, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız" ifadeleri ‘pes' dedirtti.

Bolu'nun ünlü turizm noktalarından biri olan Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'in, geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangın​ sonrası müşterilerine gönderdiği değerlendirme formu tepkilere yol açtı.

Otel yönetimi tarafından yapılan, "Bizi değerlendirmek ister misiniz? Grand Kartal Hotel" başlıklı mesajda, "Grand Kartal olarak tatilinizin güzel ve unutulmaz anılar ile dolduğunu umuyoruz. Sizleri aramızda tekrar görmekten büyük memnuniyet duyarız. Eve dönüşünüzün güvenli ve sorunsuz olması dileğiyle" ifadeleri yer aldı. Gönderilen mesaj, sosyal medyada büyük tepki topladı.

'BU BİR ŞAKA OLMALI'

Söz konusu değerlendirme talebini sosyal medya hesabında paylaşan bir kullanıcı, "Bu bir şaka olmalı yaşadıklarımızın üstüne hala anket mi gönderiyorsunuz bize gerçekten inanamıyorum" diyerek otel yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

NE OLMUŞTU?

Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma neticesinde kontrol altına alınırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alınmıştı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlanırken, meydana gelen otel faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti.