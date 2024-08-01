Kastamonu'da sokak ortasında dehşet! Etrafa ateş açıp 1 kişiyi rehin aldı

01 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:36

Bingöl'de kahreden haber! Serinlemek için girdikleri dere ikizlere mezar oldu

Bingöl'de kahreden haber! Serinlemek için girdikleri dere ikizlere mezar oldu

Dehşet dolu dakikaların yaşandığı yer bu kez Kastamonu. İnönü Mahallesi'nde yer alan Afşin Bey Sokağı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile etrafa rastgele ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 KİŞİYİ REHİN ALDI

Ayrıca, saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, olay yerine intikal ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.