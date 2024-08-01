Kastamonu'da sokak ortasında dehşet! Etrafa ateş açıp 1 kişiyi rehin aldı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:36
Kastamonu'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Sokak ortasında tabanca ile etrafa ateş açan saldırgan iki kişiyi yaraladı. Ayrıca bir kişinin de rehin alındığı değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Dehşet dolu dakikaların yaşandığı yer bu kez Kastamonu. İnönü Mahallesi'nde yer alan Afşin Bey Sokağı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, sokak ortasında tabanca ile etrafa rastgele ateş açarak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 KİŞİYİ REHİN ALDI
Ayrıca, saldırganın bir kişiyi de rehin aldığı değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, olay yerine intikal ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı