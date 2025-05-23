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 | Baran Aksoy

Katiliyle birlikte ölüme böyle yürüdü! Mehmet Serdar Sulukahya'nın son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, evinde üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kısa sürede yakalanırken ikilinin apartmana girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 13:58

İstanbul Beşiktaş'ta 21 Mayıs günü gece saatlerinde yaşanan olayda; Yeşilçam filmlerinde rol alan ve şu anda Hollanda'da yaşayan 62 yaşındaki Mehmet Serdar Sulukahya, bir süre önce İstanbul’daki evine döndü.

Katiliyle birlikte ölüme böyle yürüdü! Mehmet Serdar Sulukahya'nın son görüntüleri ortaya çıktı

BIÇAKLA YARALAYIP KAÇTI

Sulukahya, sosyal medya üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi evine davet etti. Eve gelen genç kadın ile Sulukahya arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Fatma Gülsüm P., mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya’yı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Katiliyle birlikte ölüme böyle yürüdü! Mehmet Serdar Sulukahya'nın son görüntüleri ortaya çıktı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı halde kalan Sulukahya, sürünerek alt kata inip komşusundan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Sulukahya’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Katiliyle birlikte ölüme böyle yürüdü! Mehmet Serdar Sulukahya'nın son görüntüleri ortaya çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası polis ekipleri apartman ve çevresinde inceleme yaptı. Güvenlik kameraları incelendiğinde, Sulukahya'nın genç kadınla birlikte apartmana girdiği, olayın ardından ise Fatma Gülsüm P.’nin hızla binadan çıkıp bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edildi. Kısa süre içinde Beşiktaş’ta yakalanan şüpheli Fatma Gülsüm P. gözaltına alındı. Hakkında “Kasten Öldürme” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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