Kayıp Narin Güran'ın amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı! O detay dikkat çekti

04 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:09

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Narin Güran'ın amcası Salim Güran ifadesinde her şeyi anlattı! "Hepsini bu sebeple yaptım"

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran 15 gündür ekipler tarafından her yerde aranıyor. Kur'an kursundan çıktıktan sonra sırra kadem basan 8 yaşındaki Narin Güran için ekipler seferber oldu.

İhbar üzerine köye gelen Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD ekipleri her ihbarı değerlendiriyor.

DİŞ İZİNİN SAHİBİ TESPİT EDİLEMEDİ

Ekiplerin yaptığı titiz araştırmalar sonucu Narin'in 18 yaşındaki abisinin kolunda diş izleri çıkmış yapılan incelemelerin ardından 1 iz abiye ait, diğerinin ise tespiti yapılamamıştı.

MESAJLARI VE ARAMALARI ÖZEL UYGULAMA İLE SİLMİŞ

Son olarak amca Salim Güran'ın arabasında incelemeler yapıldı ve araçta kayıp Narin'e ait DNA'ya rastlandı. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu amca Salim Güran'ın telefonunda özel bir uygulama olduğu, arama ve mesaj kayıtlarının hepsini sildiği belirlendi.

Güran'ın emniyetteki işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Tunç yaptığı açıklama, amcanın kuvvetli şüpheyle tutuklandığını söyledi.

SİLDİĞİ GÖRÜŞME ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Muhabir Tv yazarı Tolga Demir, amca Salim Güran'la tutuklanmasından önce yaptığı telefon görüşmelerini paylaştı. Güran'ın 'Şüphelendiğiniz birisi var mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

İşte Narin'in tutuklanan amcası Salim Güran ile Tolga Demir'in üç günlük telefon görüşmelerinin kayıtları:

2. GÜN

Tolga : Selamün Aleyküm

Salim : Aleyküm Selam

Tolga : Salim bey geçmiş olsun

Salim : Sağ olun teşekkür ederim

Tolga : Ben İstanbul’dan arıyorum. Bu tarz konularla ilgili Youtube kanalımız var. Narin’den bir haber var mı?

Salim : Kolluk kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama henüz bir şey yok.

Tolga : Köyünüzün içinden başka köylere yol geçiyor mu?

Salim : Evet geçiyor

Tolga : Bu kötü. Yoldan arabayla geçen biri Narin’i bir şey sorma bahanesiyle arabaya alıp kaçırmış olabilir.

Salim : Olabilir valla bilemiyoruz.

Tolga : Peki sizin daha önce çevre köylerden bu tarz kaçırma olayların olduğuna dair bir duyum falan aldınız mı?

Salim : Hayır hiç duymadık.

Tolga : Peki olsaydı duyar mıydınız?

Salim : Evet mutlaka duyardık.

Tolga : Salim bey aslında böyle bir kaçırma gerçekleşmişse sizin bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok zaten ama böyle bir kaçırma gerçekleşmişse yol üzerinde mutlaka benzinlik vardır ve burada da aynı zamanda belirli yerlerde MOBESE kameralar vardır. Jandarma bunları çok kolay tespit edebilir.

Salim : Hmmm doğrudur. (Sesin tonu düşüyor.)

Tolga: Salim bey sizin oralarda bağ evleri var mı?

Salim : Evet var

Tolga : Peki oralara bakıldı mı?

Salim : Evet jandarma bu yöne bakacaklar.

Tolga : Salim bey sizin köy kaç hanelik bir köydür?

Salim : Yaklaşık 110-120 hane var.

Tolga : Büyük bir köymüş. Salim bey herkes az çok kendi köyündeki sapıkları bilir. Siz de şimdi tahmin edersiniz bu kişiyi?

Salim : Hayır hayır, bizim burada öyle bir şey yok. Herkes akrabadır, herkes birbirini tanır.

Tolga : Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu şimdi sizin köyde bunu yapabilecek?

Salim : Yok valla, yok, hiç kimseden şüphelenmiyoruz.

Tolga: Bakın Salim bey, 'Şüphelenmiyoruz' diyorsunuz ama sonuçta bu kızı birileri kaçırdı. Demek ki bu köyde bir sapık veya herhangi başka bir niyetle de olsa bunu yapan birileri var.

Salim : Evet valla doğrudur, bunu yaptılar.

Tolga : Bu durumda siz artık 'Bu yapar, bu yapmaz' deyip kişileri ayırmadan herkesten şüphelenmek zorundasınız. Lütfen hiç zaman kaybetmeden herkesin evini didik didik arayınız.

Salim : Ben bunu komutana bir söyleyeyim bakayım hele ne diyecek.

Tolga- Narin’in kaçırıldığı saatte kim köydeydi, sonra köyden çıktı, geç geldi veya bir daha hiç dönmedi, bunları araştırın bir an önce.

Salim : Öyle biri yok. Herkes köydedir, çıkan yok.

Tolga : Eğer bu kız biri arabayla götürmediyse bu kız mutlaka birinin evinde veya metruk yapılardan birindedir. Elinizi çabuk tutmalısınız, aksi takdirde geç kalınabilir.

Salim : Doğrudur biz buralara da bakalım.

Tolga : Peki tekrardan geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda sağ salim bulursunuz. İyi günler dilerim, hoşça kalın.

Salim : İnşallah. İyi günler.

3. GÜN

Tolga : Selamün Aleyküm

Salim : Aleyküm Selam

Tolga: Salim bey nasılsınız

Salim : Sağ ol, siz nasılsınız?

Tolga : Narin’den bir haber var mı?

Salim : Yok valla, hiçbir haber yok.

Tolga : Nasıl bir iz yok ya? Yer yarılıp bu kız içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı?

Salim : Ne bilelim valla, hiç olmamış.

Tolga : Sosyal medyadan Narin’in oynadığı birkaç video var, bunları gördünüz mü?

Salim : Yok valla. Şimdi sen söyledin, ben duydum. Benim bundan haberim yok.

Tolga : O düğünde kimler vardı, bunu tespit edin. Ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.

Salim : Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız. Öyle şeyler yazıyorlar ki hiçbiri doğru değildir. Bunlara kimse inanmasın, hepsi yalandır, hepsi iftiradır, aslı astarı yoktur.

Tolga : Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen.

Salim : Tamam inşallah. Biz de çok istiyoruz.

GÖZALTI SONRASI BU SÖZLERİ SÖYLEDİ

Görüşmelerin buraya kadar olan kısmından birkaç gün sonra jandarma komutanı “Narin’i sağ salim getireceğiz” diye açıklama yaptı. Bir kişinin de gözaltına alındığı haberleri geçildi. Gözaltına alınan kişinin kim olduğu ise açıklanmamıştı. Tolga Demir "Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım. İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi ve aramızda şu konuşma geçti" ifadelerini kullanarak görüşmelerin devamını paylaştı:

Tolga : Salim bey merhabalar nasılsınız?

Salim: İyiyim sağ ol. Buyur.

Tolga: Salim bey son gelişmeler nedir? Var mı bir haber?

Salim : Hayır, hiçbir şey yok.

Tolga : Salim bey biri yakalanmış?

Salim : Evet, doğrudur.

Tolga : Peki bu yakalanan kişi kim?

Salim : Bunu söylememiz yasak. Jandarmayı ararsanız size söyler ama bize yasakladı, 'Kimseye söyleme' dediler.

Tolga : Peki tamam. Sanırım aileden biri?

Salim : Onun gibi bir şey, yakındır.

Tolga : Tamam Salim bey. İnşallah aile içinden bir şey çıkmaz, umarım yabancı biridir.

Salim : İnşallah.