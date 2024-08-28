Son dakika | Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı

28 Ağustos 2024 12:25 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:32

Kayıp Narin bulundu mu? Diyarbakır İl Jandarma Komutanı açıkladı: "Elimizde önemli deliller var"

Kayıp Narin bulundu mu? Diyarbakır İl Jandarma Komutanı açıkladı: "Elimizde önemli deliller var"

Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama alışmalarının 8’inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olay 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kızlarının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı.

130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

JANDARMA KOMUTANI'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, arama çalışmalarının 8. gününde Narin Göran ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirirken, "Çember daraldı, Narin her an bulunabilir" dedi. 1 kişinin gözaltına alındığı olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum.

Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız.

Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz.

AİLEDEN 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

Narin'i arama çalışmalarının 8'inci gününde 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin aile bireylerinden biri olduğu iddia edildi. İddiaya göre Narin'in annesi bu haberi duyunca fenalaştı.

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