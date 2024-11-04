Kayyum kararı sonrası Batman sokakları karıştı! Polise saldırı anı kamerada

04 Kasım 2024 12:30 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:50

Batman Belediyesine kayyum atanması sonrası kentte ortalık karıştı. Kayyum kararının ardından belediye önünde toplanan grup, dağılmaları için uyarı yapan polise saldırdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman​ Belediyesine Vali​ Ekrem Canalp kayyum​ olarak atandı. Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi. Toplanan kalabalığı dağıtmak isteyen polisin saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çıkan arbedede bazı kişiler gözaltına alındı.

BATMAN'DA 10 GÜN BOYUNCA ETKİNLİK YASAK

Batman Valiliği yürüyüş, gösteri, basın açıklaması gibi etkinliklerin 10 gün yasaklandığını duyurdu.

3 BELEDİYEYE KAYYUM

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük yerine ise Batman Valisi Ekrem Canalp, DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın yerine ilçe kaymakam Hakan Başoğlu görevlendirildi.