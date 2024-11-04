Mansur Yavaş'tan kayyum tepkisi! Hükümete sandık uyarısı

04 Kasım 2024 11:07 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:24

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Mardin büyükşehirle, Batman ve Halfeti belediyelere kayyum atanmasına yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Yavaş, hükümete de bir uyarıda bulundu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı. Üç belediye başkanın yerine kayyum ataması yapıldı. Mardin’de Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi. Batman Valisi Ekrem Canalp da Batman’da Sönük’ün yerine başkanvekili olarak getirildi. Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, belediyede başkanvekili olarak görev yapacak.

KAYYUM KARARINA PEŞ PEŞE TEPKİLER

Kayyum karanın ardından muhalefet kanadından peş peşe açıklamalar yapıldı. CHP lideri Özgür Özel başta olmak üzere kayyum kararına tepki gösterildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ta kayyum kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladığını belirten Yavaş, "Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir" dedi.

"BIRAKIN BELEDİYE BAŞKANLARINI HALK YAPTIKLARINI VE YAPAMADIKLARI HİZMETLERLE DEĞERLENDİRSİN"

Yavaş açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (en azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı Hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır"