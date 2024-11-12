Kaza sonrası araçta sıkışan annesinin elini bırakmadı! 

12 Kasım 2024 00:36 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 00:39

Antalya'da dört aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Araç içerisinde sıkışan kadını çıkarmak için ekipler yoğun bir çaba gösterirken, kurtarma sırasında genç sürücü annesinin elini bir an olsun bırakmadı.

Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Çallı Üst Geçidi'nde meydana gelen kazada Aybars Efe D. tarafından kullanılan Suzuki marka araç, aniden durmak zorunda kalan Muhammet Talha A.’nın idaresindeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, Muhammet Talha A.'nın aracı da önünde duran Erhan P.'nin sürücüsü olduğu araca vurdu. Bu esnada arkadan gelmekte olan Umut Can M. kontrolündeki Peugeot marka araç da Aybars Efe D.'nin aracına arkadan çarparak kazaya karıştı.

Olayı gören sürücüler tarafından acil yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hatice K., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Pakize Ç.’yi kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

ANNESİNİN ELİNİ BIRAKMADI!

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Aybars Efe D. annesinin elini bir an olsun bırakmadı. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan Pakize Ç., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.