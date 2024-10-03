03 Ekim 2024 16:02 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:22

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası alınan kemikler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in 'mezardan kefen çıkmadı' sözleri gündem oldu. Peki kefen çürür mü, kefen ne zaman çürür, kefen mezarda kaç yılda yok olur?? İşte yanıtı...

İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu 2014 yılında kaldığı cezaevinde intihar etti. Fakat ölüm haberinin ardından Garipoğlu'nun intihar etmediği, halen yaşadığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılması Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi ve bugün mezar açıldı.

KEFEN ÇÜRÜR MÜ?

Ekipler açılan mezardan kemik parçaları alarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İşlemin ardından Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir “Kemikler ve kafatası var ama kefen yok” açıklamasıyla dikkat çekti. Açıklamadan sonra herkesin kafasında "kefen çürür mü, kefen ne zaman çürür?" soruları belirdi.

KEFENİN ÇÜRÜMESİ SÜRESİ NEDİR?

Kefenin çürümesi ortam şartlarına bağlıdır. Toprağın nem oranı, sıcaklık, oksijen gibi şartlar durumun hızlanması ve yavaşlanmasında oldukça etkili. Normal şartlarda kefenin çürümesi 1 ila 3 yıl arası değişirken, bu durum nemli toprakta daha da hızlanabilir. Yani kefenin tamamen yok olması tamamen çevresel faktörlere bağlıdır.

KEFENİN DİNDE YERİ

Kefen, cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra sarıldığı bez demektir. Bu bez, bir yönüyle ölünün bedenini örtme görevi gördüğü gibi, bir yönüyle de insanın bu dünyadan bir şey götüremeyeceğini, doğduğu gibi çıplak ve sade gideceğini temsil etmek üzere yensiz, yakasız ve dikişsiz sade bir bezdir.