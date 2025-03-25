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 | Emir Yücel

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den yeniden aday iddiası! Tanju Özcan açıklama yaptı: O varsa ben yokum

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından olağanüstü kurultaya gideceğini açıkladı. Ankara kulislerinde ise bomba bir iddia ortaya atıldı. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği kurultayın şaibeli olduğunu söylemesinin ardından yeniden aday olacağı gündeme geldi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaları da doğrulamış olan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; 'Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilirse istifa ederim' dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den yeniden aday iddiası! Tanju Özcan açıklama yaptı: O varsa ben yokum
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 16:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye "kayyum atanması" ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından alınan bu karar ile CHP'de yeniden Genel Başkanlık seçimi yapılacak.

Seçimli kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını belirten Özel, isteyen partililerin de adaylık başvurusu yapabileceğini kaydetti.

"KILIÇDAROĞLU YENİDEN ADAY!"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı gündeme bomba gibi düştü.

Zira kaybettiği seçim için şaibeli diyen Kılıçdaroğlu, bu seçime girerek 6 Nisan'da yeniden genel başkan olmak istiyor.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU VARSA BEN YOKUM!'"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olması konuşulurken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu varsa ben yokum diyen Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu kadar entrikanın üzerine , şaibeli kurultay diyerek zincirleme hukuksuzluğun önünü açan Kemal Kılıçdaroğlu
tekrar Genel Başkan seçilir ise, 29 yıllık partim ile yolumu ayıracağım!"

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