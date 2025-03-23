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 | Yusuf Özgür Bülbül

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik: CHP’nin 6 Nisan’daki kurultayı bir hesaplaşma olabilir!

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, 6 Nisan’da toplanacak CHP kurultayıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmek istediğini belirten Atik, “CHP’nin 6 Nisan’daki kurultayı bir hesaplaşma alanı olabilir” dedi…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 22:33

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel Programı'nda Gülden Kalecik Demirtaş; Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Av. Selahattin Par, Av. Mustafa Kemal Çiçek, TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat ve Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu’nu ağırladı.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönmek istediğini belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararıyla ilgili “Bir hesaplaşma alanı” değerlendirmesini yaptı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1903882976049434867

“HESAPLAŞMAYA GİDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Delegelerin Özel’in karşısında yer alabileceğini söyleyen Atik şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu geri dönmeyi çok istiyor. Özgür Özel birleşmeyi sağlayamazsa, hesaplaşma kurultayına dönüşebilir. Siyasetçiler unutmaz. Etkisiz bir muhalefet yapıldığı suçlaması hep yöneltildiği için delegeler, Özel’in karşısında yer alabilir. Kılıçdaroğlu oy vermeye gitti orada bile Kemal Bey protesto edildi. Bütünleşmeden ziyade hesaplaşmaya gidildiğini düşünüyorum.”

Kurultayın iptal edileceğini düşünmediğini ifade eden Atik, "CHP yönetimi olağanüstü kurultay için başvuruyu yaptı. Yürüyen soruşturmalarda kesin bir karar olmadığı için kurultayın iptal edilmesini zor görüyorum. Kurultayın iptal olup olmayacağı konusu tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

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CHP NE ZAMAN KURULDU?
Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "CHP" şeklindedir. Simgesi Altı Ok'tur.
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