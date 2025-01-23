Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza
Elazığ'da aynı yerde 12 saatte 5 farklı araç kaza yaptı. Kazanın keskin virajı ve gizli buzlanmadan kaynaklı olduğu belirtilirken çevre esnafı önlem alınması için yetkililere seslendi.
Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Mustafapaşa Caddesi'nde, 12 saat içerisinde 5 farklı araç virajı alamayarak kaza yaptı.
KAZA ANLARI KAMERADA
Çevredeki işletmelere ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hızını kontrol edemeyen araçların kaldırıma çarptığı, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve zincirleme kazaların yaşandığı görüldü.
KESKİN VİRAJ VE GİZLİ BUZLANMA...
Kazaların, keskin viraj, hız kesici kasislerin eksikliği ve sabah saatlerinde oluşan gizli buzlanma gibi sebeplerden kaynaklandığı belirtildi.
ESNAFTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI
Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf, yetkililerden özellikle kasis gibi önlemlerin bir an önce alınmasını istedi. Kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.