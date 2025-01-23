Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Ocak 2025 10:59 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:08

Elazığ'da aynı yerde 12 saatte 5 farklı araç kaza yaptı. Kazanın keskin virajı ve gizli buzlanmadan kaynaklı olduğu belirtilirken çevre esnafı önlem alınması için yetkililere seslendi.