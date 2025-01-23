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Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 10:59 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 11:08
Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza

Elazığ'da aynı yerde 12 saatte 5 farklı araç kaza yaptı. Kazanın keskin virajı ve gizli buzlanmadan kaynaklı olduğu belirtilirken çevre esnafı önlem alınması için yetkililere seslendi.

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'ndeki Mustafapaşa Caddesi'nde, 12 saat içerisinde 5 farklı araç virajı alamayarak kaza yaptı.

Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza - 1. Resim

KAZA ANLARI KAMERADA

Çevredeki işletmelere ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hızını kontrol edemeyen araçların kaldırıma çarptığı, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve zincirleme kazaların yaşandığı görüldü.

Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza - 2. Resim

KESKİN VİRAJ VE GİZLİ BUZLANMA...

Kazaların, keskin viraj, hız kesici kasislerin eksikliği ve sabah saatlerinde oluşan gizli buzlanma gibi sebeplerden kaynaklandığı belirtildi.

Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza - 3. Resim

ESNAFTAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Mahalle sakinleri ve çevredeki esnaf, yetkililerden özellikle kasis gibi önlemlerin bir an önce alınmasını istedi. Kaza anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Keskin viraj ve gizli buzlanma... Kazalara adeta davetiye çıkardı: Aynı yerde 12 saatte 5 ayrı kaza - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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