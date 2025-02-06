KFC ve Pizza Hut yüzlerce şubesini kapattı! Binlerce işçi ne tazminat ne de maaş alamadı

06 Şubat 2025 20:32 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 20:33

Türkiye’de KFC ve Pizza Hut markalarının işletmesini yürüten İş Gıda, konkordato başvurusunda bulundu. Konkordato sonrası işletmeler kapanırken, yaklaşık 7 bin çalışanın maaş ve tazminatlarını alamadı. Haklarını talep eden işçiler, Beykoz’daki şirket merkezinin önünde bir araya gelerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Borç içinde olduklarını belirten çalışanlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

KFC kapanıyor mu? Geçici olarak kapanabileceği gündemde

KFC kapanıyor mu? Geçici olarak kapanabileceği gündemde

Türkiye’de faaliyet gösteren KFC ve Pizza Hut restoranlarında çalışan binlerce işçi, maaşlarını ve tazminatlarını tahsil edemedikleri için mağduriyet yaşıyor. Restoranların Türkiye’deki işletmecisi İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi sonrası çalışanların alacakları kaldı. Duruma tepki gösteren işçiler, Beykoz’daki şirket merkezi önünde toplanarak eylem yaptı.

İŞÇİLER İŞ GIDA'NIN ÖNÜNDE TOPLANDI!

Basın açıklaması yapan işçilerden Fadime Gut, yaşadıkları zorlukları, "Gerçekten çok zor durumdayız. Bankalara borçlandık, sürekli arayıp duruyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Büyük ihtimalle tazminatlarımız da ödenmeyecek. ‘Ülke batmaz, ben batmam’ diyorlardı, ülke hâlâ ayakta ama siz neredesiniz?" diyerek anlattı.

Benzer sıkıntılarla mücadele eden diğer işçiler de kira, fatura ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

NE YAŞANMIŞTI?

Türkiye'de KFC ve Pizza Hut markalarını işleten İş Gıda, geçtiğimiz hafta konkordato başvurusunda bulundu. Bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut şubesi kademeli olarak faaliyetlerini durdurmaya başladı. Yaşanan kriz, yaklaşık 6-7 bin çalışanın işsiz kalmasına neden olurken, işçilerin maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamaması büyük tepki topladı.

Şirketin süreçle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmaması ve mağduriyetleri gidermeye yönelik bir adım atmaması çalışanların öfkesini artırdı. İşlerini kaybeden birçok çalışan, alacaklarını tahsil edebilmek için hukuki yollara başvurmaya hazırlanıyor. Sendikalar ve avukatlarla görüşmelerini sürdüren işçiler, haklarını yasal zeminde aramayı planlıyor.