Kilolarca et aldı, karşılığında altın verdi! Kasabın sevinci kursağında kaldı

14 Ocak 2025 17:25 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:33

Ankara'da bir kasaptan kilolarca et alan bir şahıs, ödemeyi altınla yaptı. Ertesi gün ödeme karşılığında aldığı altınla kuyumcuya giden kasap, acı gerçeği öğrendi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan bir kasap dükkanında müşteri kılığında içeri giren kişi, kasap Aydın Avcı'dan 7 kilo et istedi. Eti teslim alan şahıs, ücretini çeyrek altınla ödedi.

ALTIN SAHTE ÇIKTI

Altın olarak ödemeyi alan kasap Avcı, ertesi gün kuyumcuyu gitti. Altının sahte olduğunu öğrenen Avcı, büyük bir şok yaşadı ve durumu hemen polise bildirdi.

Avcı'nın ihbarı üzerine ekipler tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte altın karşılığında yapılan alışveriş ücretinin ise 4 bin 850 lira olduğu öğrenildi.

"YAKALANMASINI BEKLİYORUZ"

Yaşadığı durumla ilgili konuşan Aydın Avcı “65 - 70 yaşlarında bir kişi işletmemize gelip 15 kişilik misafiri olduğunu söyleyerek kuşbaşılık et istedi. Müşterimizin ürünlerini hazırladık. Kasaya geçtiğimizde nakit parası yetmedi. Yanındaki çeyrek altını vermek istedi. Biz de müşteriye güvendiğimiz için sistemden altının ne kadar olduğuna baktık. Karşılığında eti verip altını aldık. Bir gün sonra da altını bozdurmaya gittiğimizde çeyrek altının sahte olduğu anlaşıldı. Durumu polise bildirdik. Yakalanmasını bekliyoruz. 4 bin 850 liralık bir kaybımız var. Kasap arkadaşlarımızın kazançları bellidir. Bir de böyle durumlarla karşılaşınca mağdur oluyoruz. Kendisiyle herhangi bir tanışıklığımız yoktu” diye konuştu.