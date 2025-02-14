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 | Merve Yaz

Kilosu 1000 liraya kadar çıkıyor! Ramazan öncesi tezgahlardaki yerini aldı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Eminönü'nde hurma satışları hareketlendi. Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlarda Medine, Kudüs, İran ve Tunus hurmaları yoğun ilgi görüyor. Bu yıl hurma fiyatları 200 TL ile bin TL arasında değişirken, esnaf talebin giderek arttığını belirtiyor.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 17:22

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü’nde hurma satışları başladı. Eminönü’nde hurma çeşitleri tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl hurma fiyatları 200 TL ile 1.000 TL arasında değişiyor.

Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlar, farklı hurma çeşitleriyle tezgahlarını süsledi.

Vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmalara yoğun ilgi gösterdi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN HURMA ÇEŞİTLERİ

Medine, Kudüs, İran ve Tunus hurmaları en çok tercih edilen çeşitler arasında yer aldı.

Esnaf, fiyatların hurmanın çeşidine ve boyuna göre değiştiğini belirtti.

"RAMAZAN AYINDA HURMA SATIŞLARI ARTTI"

Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, Ramazan ayında hurma satışlarının arttığını ifade ederek, "Vatandaşlar iftarlarını hurma ile açmayı tercih ediyor. Bu nedenle satışlarımız her yıl bu dönemde artıyor. Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Ramazan aylarında hurma daha çok tercih ediliyor. Hurmalar besin değeri olarak Ramazan ayları dışında da tüketilmeli. Tezgahlarda yaklaşık 10 çeşit hurma var. Fiyatlar hurmanın cinsi ve boyutuna göre değişiyor." dedi.

"FİYATLAR 170 LİRADAN 850 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR"

Ramazan öncesi hurma satışlarının başladığını ifade eden esnaf Hüseyin Yavuzer de "Tezgahlarımızı hazırladık. Ramazana az zaman kala satışlar artıyor. Fiyatlar 170 liradan 850 liraya kadar çıkıyor. Hurmalar genel olarak Suudi Arabistan’dan, Kudüs’ten, Cezayir’den geliyor. Geleneksel olarak oruç açarken hurma tüketiyorlar." şeklinde konuştu.

"RAMAZAN'DA TÜKETİYORUZ"

Alışveriş için Eminönü’ne gelen vatandaşlardan Emine Çetin ise "Hurma, Ramazan geleneğinde önemli bir yere sahip. Bütçemize uygun hurmayı seçtik. Özellikle Ramazan ayında daha çok hurma tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Eminönü’nde hurma satışlarının daha da artması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan Bayramı ne zaman 2025?
Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ibadetinin sona ermesinin ardından kutlanan önemli dini bayramlardan biridir. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı 2025 yılında Ramazan Bayramı tatili, Arife günü ile birlikte toplam 4 gün sürecek. Resmi tatil 29 Mart Cumartesi günü Arife ile başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.
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