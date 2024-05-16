"Kimse ben Devletim deyip kendini Devletten üstün görmesin!"

16 May 2024 16:53 - Güncelleme : 16 May 2024 17:05

Türkiye son zamanlarda emniyet içinde 'Fetövari' yapılanma ile gündeme gelen polisleri konuşuyor. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının detayları araştırılırken çok tehlikeli bir yapıya ulaşıldı. Soruşturmanın içine 4 Bakan'ı da katacakları anlaşılan üst düzey emniyet yetkilileri yapılan operasyonlar ile gözaltına alındı.

TGRT Haber TV'de Alper Altun'un sunumuyla yayınlanan 'Bi Bakalım' programının bugünkü konuğu 'Diplomatik Vahşet-Cemal Kaşıkçı Cinayetinin Karanlık Sırları' kitabının yazarlarından ünlü gazeteci Ferhat Ünlü oldu. Yeni kitabı 'MİT Gerçeği' hakkında bilgiler veren Ünlü, emniyet içinde yaşanan operasyonlar hakkında da çok dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"KİMSE KENDİNİ DEVLETTEN ÜSTÜN GÖRMESİN"

Son yaşanan olaylara baktığımızda, emniyet içinde gerek Fetövari gerek Susurlukvari yapılanmaların olduğu anlaşılıyor. Tarikatler adına himmet adı altında toplanan paralar konuşulmaya başlandı. Bunlar gerçekten çok tehlikeli şeyler. 15 Temmuz'da Fetöcülerin yaptıklarını da unutmamak gerekiyor.

Emniyet içinde yapılanmaya çalışan grupların, kabinede halen görevde olan Bakanları, mafya soruşturmalarının içine eklemeye çalıştıklarını görüyoruz. Devlet mafya gruplarına müsaade etmeyecektir. Devlet kendi personelleri arasında mafyayla beraber çalışan gruplara da izin vermeyecektir. Devletin hiçbir bürokratı kendisini Devletten üstün görmesin.

"DAHA DETAYLI BİR SORUŞTURMA GEREKİYOR"

"Ayhan Bora Kaplan meselesinde ve Sinan Ateş suikastinde daha geniş soruşturmalar yapılabilir. Özellikle Sinan Ateş suikasti sırasında yanında olan kişilerin müşteki sıfatıyla çağırılması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda MİT'in gözlemleri nasıl olacak, emniyetin soruşturma süreci nasıl olacak? Hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

KÜRESEL SERMAYE İLE ULUSAL DEVLET MÜCADELESİ

Yeni çıkan kitabı hakkında da bilgi veren Ferhat Ünlü şöyle devam etti:

"'MİT Gerçeği' kitabımız benim yazdığım 11'inci kitap oldu. Geçmişle mukayese ettiğimiz zaman, artık istihbarat bilgilerine ulaşmak daha kolay olarak gözüküyor. Geçmişte istihbarat personellerinin canını feda ederek ulaştığı bilgilere bugün internette rahatça ulaşılıyor.

MİT tabi ki çok merak edilen bir kurum. İstihbarat Teşkilatımız sürekli kendisini yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahip. Bugün baktığımız zaman ABD İstihbarat teşkilatı CIA'ye göre daha düşük bütçeyle çalışmasına rağmen sahadaki güçlü ve geniş kadrosu ile çok daha başarılı operasyonlara imza atıyor. Özellikle Irak ve Suriye'de çok etkiliyiz.

21.Yüzyıldaki terörle mücadele performansının yanı sıra, yeni bilgi alanlarında ki çalışma stratejilerini de yazmaya çalıştım. Yapay zeka istihbaratı konusunda da bilgiler verdik. Tabi ki bu süreçte kendi gördüklerimi, şahit olduklarımı da roman diliyle kitabımıza aktardım.

Gelecekte olası bir küresel sermaye ile ulus devletleri arasında bir mücadele olduğunda, mason localarının kimin yanında yer alacağı konusunu da işledik ve cevabını kitabımızda verdik."