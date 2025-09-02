Menü Kapat
Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu ile toplam 14 suçlunun yurtdışından yakalanarak ’ye getirildiğini açıkladı.

“BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 Suçluyu, Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan'dan Ülkemize Getirdik. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.G., M.A., M.A.D., C.Y., S.S., M.D., K.D., E.Ç., K.K., O.G., G.Ç. ve M.C.Ü. ile ulusal seviyede aranan T.Y. ve M.U. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve A.G. Organize Suç Örgütü üyesi olan T.G. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Yağma’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.D. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan C.Y. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Kasten öldürme’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.D. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Kasten öldürmeye tesebbüs (4 kez)’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.D. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve dolandırıcılık’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs Gürcistan’da, ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Arnavutluk’da, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.G. isimli şahıs Senegal'de, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama’ suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.Ç. isimli şahıs Almanya'da, ‘Cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma’ suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.C.Ü. isimli şahıs Almanya'da, ‘Silah veya mermilerin satın alınması taşınması, bulundurulması’ suçundan Ulusal Seviyede aranan T.Y. isimli şahıs Arnavutluk’da, ‘’ suçundan Ulusal Seviyede aranan aranan M.U. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığla mücadele başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."

