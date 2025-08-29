Menü Kapat
TGRT Haber
Bakan Yerlikaya açıkladı! Tır, gişelerde jandarma aracına dalmıştı: Kanında uyuşturucu çıktı

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli jandarma aracına çarpması sonucu yaşanan kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Yerlikaya bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, "Tır şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, tırda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunmuş, tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 12:52

Çekmeköy'de, kontrolden çıkan tırın gişelerde görevli aracına çarpması sonucu yaşanan kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Çekmeköy’de Hüseyinli Gişelerine ve otoyol jandarma aracımıza çarpan ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda;

Tır şoförü Y.Ö gözaltına alınmış, araçta yapılan aramada bir miktar madde bulunmuş, şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir.

Bakan Yerlikaya açıkladı! Tır, gişelerde jandarma aracına dalmıştı: Kanında uyuşturucu çıktı

Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Yerlikaya açıkladı! Tır, gişelerde jandarma aracına dalmıştı: Kanında uyuşturucu çıktı

NE OLMUŞTU?

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hüseyinli gişelerinden çıkış yapan çıkış yapan 34 R 0717 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve TIR'da bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanlına düşen Jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerleyen TIR'ın gişeleri ayıran beton bariyere çarparak kontrolden çıktığı ve kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptığı görüldü.

