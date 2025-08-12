Menü Kapat
Kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı! Kavgada 3 kişiyi bıçakladı

Taksim'deki bir gece kulübünde kıskançlık yüzünden yaşanan tartışma kanlı bir kavgayla sonuçlandı. H.Ç. isimli kadın, sevgilisi Ö.B.'yi başka bir kadına yakın gördükten sonra, 3 kişiyi bıçakla yaraladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 16:47

İstanbul 'de bir gece kulübünde, kıskançlık nedeniyle yaşanan bir tartışma kısa sürede şiddet olayına dönüştü. Sevgilisini kıskanan H.Ç., üç kişiyi bıçakla yaraladı. Olayın ardından Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalanan kadın, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. isimli kadın sevgilisi Ö.B. ile birlikte eğlenmek için gece kulübüne gitti. Sevgilisi ile birlikte eğlendikleri esnada M.Ü. isimli kadının Ö.B.'ye yakınlık göstermesi üzerine rahatsız olan H.Ç., kıskançlık krizine girdi.

Kıskançlık krizine giren kadın dehşet saçtı! Kavgada 3 kişiyi bıçakladı

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İkili arasında kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek caddeye taştı. Eline bıçak alan H.Ç., kıskandığı kadın M.Ü., sevgilisi Ö.B. ve kavgayı ayırmak isteyen C.A'‘yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından çalışma başlatıldı ve kadının kimliğini tespit edildi. Devam eden çalışmalarda H.Ç. olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.Ç., buradaki ilk ifadesinde "Sevgilimi kıskandığım için yaptım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından H.Ç., adliyede sevk edildi. H.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan gece kulübünde başlayan ve dışarıya kadar uzanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

