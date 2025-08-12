Yeğenine vekalet verdi, başına gelmeyen kalmadı

C.Y., oğlu Belçika'da yaşayan teyzesi 81 yaşındaki Hatice Türkmen'in bazı mülklerinin işletmek amacıyla vekalet aldı. Fakat Türkmen'in iddiasına göre, vekaleti çeşitli nedenlerle kötüye kullanması dolayısıyla C.Y.'yi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Hatice Türkmen'e ait bir arsaya kat karşılığı bina inşa edeceği şeklinde 2023 yılında teyzesinden aldı. Vekaletname ile C.Y., 2022 yılı sonunda damadının kurduğu inşaat firmasıyla kat karşıyla sözleşme imzaladığı Hatice Türkmen'in Avukatı Tanzer Kurt tarafından belirtildi.

VEKALETEN HACCA GİTMEK İÇİN PARA ALDI

Afyonkarahisar'da yapılacak olan binanın 3'üncü katını, arsa sahibine vereceğini konusunda taraflar sözleşme imzaladı. Fakat daha sonra tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren Hatice Türkmen'in 3'üncü kata çıkmakta zorlanacağını söyleyen C.Y., 1'inci katı teyzesine satmayı teklif etti. Tanzer Kurt'un aktardığı bilgiye göre,1'inci katı satın alması için Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde Çamlıca Mahallesi'ndeki arsayı iddiaya göre satan C.Y.'nin, mülkü kime ve ne kadara sattığı belli olmadığı öne sürüldü. Bu satıştan elde edilen para ise C.Y.'nin banka hesabında gönderildiği iddia edildi.

Öte yandan, Avukat Tanzer Kurt'un iddiasına göre, C.Y.'nin teyzesinden 2023 yılında vekaleten hacca gitmek için 28 bin 500 Suudi Arabistan riyalini, hac dönemi geçmesine rağmen 2023'ün Kasım ayında aldığı ve geri ödemediği iddia edildi. Dolandırıldığını iddia eden Hatice Türkmen ve olayın tanığı oğlu Erkin Türkmen C.Y. hakkında suç duyurusunda bulundular.

'BİRBİRİMİZİ TANIYORDUK GÜVENDİM'



Yeğeni C.Y. hakkında konuşan Hatice Türkmen, "Birbirimizi tanıyorduk, evimize gidip geliyorduk. Bir gün bana geldi, evi arsayı niye vermiyorsun, kat karşılığı dedi. Ben de bilmiyorum, kime vereceğim dedim. Neye güveneyim de vereyim. Bizim damat Ömür yapıyor, Ömür'e verdim dedi. Ondan sonra damadını aldı geldi. Beraber bir konuştuk. Mutabık kaldık. Teyzem sen ben varken hiç korkma bir şey olmaz benle garantileştirdik. Arsayı verdik biz ona kat karşılığı ama ne arsa ev yapıldı ne karşılığı geldi. Hiç bir şey gelmedi. Teyze biraz para ver de dedi. Benim yanımda 15 bin vardı onu verdim 'Aşağı katı satacağım' dedi. Sonra biz vazgeçtik çocuklar vazgeçti almayacağız dedik, 'Teyze sen beni dinle, zarar etmezsin onunla sen geçinirsin yaşarsın. Bir de arsanı alacağım' dedi. Bundan 115'e satmıştı bana daire aşağıyı oradan düşeceğiz" dedi. Şimdi bir şey yok hepsi onda. Hacca sağlığım yerinde olmadığı için, 'Ben gidiyim yerine teyzem' dedi. Ben de iyi dedim, para gitti geri almayınca arsanın parası nerede, gel bir konuşalım dedim. Bir türlü bizim yanımıza gelmedi.

'KİRA PARALARINI DA ALDI'

Hatice Türkmen'in oğlu Erkin Türkmen konuyla alakalı "Bunlar açıkçası hem arsa karşılığı Emirgan'dakini aldılar hem de Eskişehir'deki bir arsayı satmak amacıyla Eskişehir'de boş duran arazisini aldılar. Böylece ikisi gitti. Bunlar ne arsa yaptılar ne bir inşaat yaptılar. Orası öyle kaldı. İnşaatı da yarıda bıraktılar. Ne arsayı ne de parayı vermediler. Yıllardır bu adam annemin borçlarını ödeyeyim diye kira paralarını aldı. Oradan ne kadar götürdü onu da bilmiyorum. Onlardan makbuz istediğimizde, 'Biz annenle anlaşırız' dediler. O da orada kaldı. Annemden aldığı 10 bin lira hacı parasının yalnızca 6 bin lirasını geri verdi. Geri kalan parayı sorduğumuzda annemin borcunu yatırdığını söyledi ama annemin borcu falan yoktu. İnşaat yaptırdım, evini boyattım derken o paralar da gitti. Açıkçası bu adam bizden hem kat karşılığında arsamızı aldı, hem annemin Eskişehir'de boş duran bir arsasını daire satayım diye aldı. Üstüne de hacı parasını aldı.

'ANNEME MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR'

Onun da bir kısmını verdi. Diğer kısmını vermedi. Şu an elde ne arsa, ne ev ne de kat var. Hiçbir şey yok. Sadece ortada kalan 2-3 tane beton var. Yaptıkları fazla bir şey yok. Yaşadıklarımızdan dolayı annem çok mağdur oldu ve sağlığı da bozuldu. Bu derecede kötü bir olay yaşadık ve yaşıyoruz. Daha çözülmesini bekliyoruz. Özet geçmiş olursak, çok mağdur durumdayız. Arsayı annemin elinden almak için notere götürüp imza attırmışlar. O arsayı kime sattıklarını ne kadar paraya sattıklarını da bilmiyoruz. Sorduğumda 'Bilmiyorum' dedi. Sen sattığın insanı bilmez misin? 40 bin euro ödemişsiniz, 15 bin euro anneme aldınız. 65 bin euro para aldınız ki ortada ne kat var ne bir şey var. O parayı niye aldınız? Geri verin dediğimde 'Annemle biz mahkemelik olacağız. Mahkeme ne karar verirse o' dediler. Bu durumda adalete sığınıyoruz artık. Ne karar verirse ona sığınıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Annem çok perişan. Anneme milyonluk vurgun yaptılar. Bunu yapan kişi annemin kız kardeşinin kızının kocası. Akraba diyerek annem onlara güvendi. Elindeki parası gitti. Hac parası gitti. Elinde bulundurmuş olduğu iki arsanın ikisi de gitti. Elinde hiçbir şey kalmadı. Bu röportajı yapmak zorunda kaldık. İnanın ne yapacağımızı bilmiyoruz. En kısa zamanda sorunun çözülmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.