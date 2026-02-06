Menü Kapat
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Kızılay Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı görevden alındı! 'Bu asla kabul edilemez'

Türk Kızılay, Sakarya'daki Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı'nın görevine son verildiğini bildirdi. Göreve başlayalı henüz 25 gün olan Yarıcı'nın yüz kızartıcı suç işlediği ve bunun asla kabul edilemeyeceği bildirildi.

Kızılay Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı görevden alındı! 'Bu asla kabul edilemez'
06.02.2026
15:52
06.02.2026
15:54

Türk Kızılay, Sakarya'daki Hendek Şube Başkanı Recep Yarıcı'nın görevine son verildiğini bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, Hendek Şube Başkanlığı görevine, bir önceki başkanın istifa etmesinin ardından 6 Ocak'ta gelen Recep Yarıcı'nın "yüz kızartıcı bir suçtan" dolayı tutuklandığının büyük bir infialle öğrenildiği belirtildi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Asla kabul edilemez nitelikteki bu yüz kızartıcı olayın bilgisini alır almaz Genel Merkez Yönetim Kurulumuz, Recep Yarıcı'nın görevine 31 Ocak'ta derhal son vermiştir. Adı geçen kişi Türk Kızılay Hendek Şube Başkanlığı görevinde sadece 25 gün kalmıştır. Kurumumuzla tüm ilişiği kesilen şahsın en ağır cezayı alması için olaya müdahil olduğumuzu, sıfır tolerans gösterdiğimiz konunun tüm yönleriyle aydınlatılması için adli mercilerle işbirliği içinde çalıştığımızı ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

#Gündem
