KKTC ile GKRY liderleri bugün bir araya gelecek: 7 güven artırıcı önlem masada

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İstanbul
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) önerdiği güven artırıcı önlemleri ele almak üzere bugün ara bölgede görüşecek.
Görüşmede; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuz ayı sonunda Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği 7 güven artırıcı önlemin yer alacağı belirtildi.
Erhürman, söz konusu önlemlerden 6'sını daha önce kabul ettiklerini hatırlatarak, “Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
BM Genel Sekreteri Guterres'in gündeme getirdiği önlemler arasında KKTC ile GKRY arasında yeni geçiş noktalarının açılması, ara bölgedeki mayınların temizlenmesi ve doğal afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması bulunuyor.
Düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma oluşturulması, sivil toplum alanında koordinasyon ve danışma yapısının kurulması, iki taraf arasında ortak spor faaliyetleri düzenlenmesi ve karma evliliklerden doğan çocuklara Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkı verilmesi de öneriler arasında yer alıyor.