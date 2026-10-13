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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:02

KKTC ile GKRY liderleri bugün bir araya gelecek: 7 güven artırıcı önlem masada

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, bugün ara bölgede bir araya gelecek. İki taraf arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) ortaya koyduğu güven artırıcı önlemler masaya yatırılacak.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KKTC ile GKRY liderleri bugün bir araya gelecek: 7 güven artırıcı önlem masada
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:02

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) önerdiği güven artırıcı önlemleri ele almak üzere bugün ara bölgede görüşecek.

HABERİN ÖZETİ

KKTC ile GKRY liderleri bugün bir araya gelecek: 7 güven artırıcı önlem masada

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) önerdiği güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere ara bölgede bir araya gelecek.
Görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği 7 güven artırıcı önlem ele alınacak.
Erhürman, toplantıya sonuç odaklı bir amaçla gittiklerini belirtti ve söz konusu önlemlerden 6'sını daha önce kabul ettiklerini hatırlattı.
Öneriler arasında yeni geçiş noktalarının açılması, ara bölgedeki mayınların temizlenmesi, doğal afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması, düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma, sivil toplum alanında koordinasyon, ortak spor faaliyetleri ve karma evliliklerden doğan çocuklara AB vatandaşlığı hakkı verilmesi yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Görüşmede; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuz ayı sonunda Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği 7 güven artırıcı önlemin yer alacağı belirtildi.

"ONUÇ ODAKLI BİR AMAÇLA GİDİYORUZ"

Erhürman, söz konusu önlemlerden 6'sını daha önce kabul ettiklerini hatırlatarak, “Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

KKTC ile GKRY liderleri bugün bir araya gelecek: 7 güven artırıcı önlem masada

7 GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM MASADA

BM Genel Sekreteri Guterres'in gündeme getirdiği önlemler arasında KKTC ile GKRY arasında yeni geçiş noktalarının açılması, ara bölgedeki mayınların temizlenmesi ve doğal afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması bulunuyor.

KKTC ile GKRY liderleri bugün bir araya gelecek: 7 güven artırıcı önlem masada

Düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma oluşturulması, sivil toplum alanında koordinasyon ve danışma yapısının kurulması, iki taraf arasında ortak spor faaliyetleri düzenlenmesi ve karma evliliklerden doğan çocuklara Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkı verilmesi de öneriler arasında yer alıyor.

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