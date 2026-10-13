Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) önerdiği güven artırıcı önlemleri ele almak üzere bugün ara bölgede görüşecek.

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HABERİN ÖZETİ KKTC ile GKRY liderleri bugün bir araya gelecek: 7 güven artırıcı önlem masada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler'in (BM) önerdiği güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere ara bölgede bir araya gelecek. Görüşmede BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği 7 güven artırıcı önlem ele alınacak. Erhürman, toplantıya sonuç odaklı bir amaçla gittiklerini belirtti ve söz konusu önlemlerden 6'sını daha önce kabul ettiklerini hatırlattı. Öneriler arasında yeni geçiş noktalarının açılması, ara bölgedeki mayınların temizlenmesi, doğal afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması, düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma, sivil toplum alanında koordinasyon, ortak spor faaliyetleri ve karma evliliklerden doğan çocuklara AB vatandaşlığı hakkı verilmesi yer alıyor.

Görüşmede; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in temmuz ayı sonunda Kıbrıs ziyareti sırasında gündeme getirdiği 7 güven artırıcı önlemin yer alacağı belirtildi.

"ONUÇ ODAKLI BİR AMAÇLA GİDİYORUZ"

Erhürman, söz konusu önlemlerden 6'sını daha önce kabul ettiklerini hatırlatarak, “Toplantıya sonuç odaklı bir görüşme gerçekleştirmek amacıyla gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

7 GÜVEN ARTIRICI ÖNLEM MASADA

BM Genel Sekreteri Guterres'in gündeme getirdiği önlemler arasında KKTC ile GKRY arasında yeni geçiş noktalarının açılması, ara bölgedeki mayınların temizlenmesi ve doğal afetlere karşı ortak müdahale mekanizması kurulması bulunuyor.

Düzensiz göçle mücadele için ortak mekanizma oluşturulması, sivil toplum alanında koordinasyon ve danışma yapısının kurulması, iki taraf arasında ortak spor faaliyetleri düzenlenmesi ve karma evliliklerden doğan çocuklara Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkı verilmesi de öneriler arasında yer alıyor.