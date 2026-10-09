KKTC'deki gemi faciasında 1 naaşa daha ulaşıldı

KKTC'nin Girne kenti açıklarında "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldığı ifade edildi. 1 kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla toplam can kaybı 19'a yükseldi, 9 kişi hala aranıyor.