Mersin'in Tarsus ilçesinde 25 Mart 2026 tarihinde meydana gelen olayda; iddiaya göre M.Ç. (33), kızını görmek bahanesiyle eşi Havva Ç. (27) ve çocuğunu parka çağırdı.

HABERİN ÖZETİ Koca dehşetinden ölü numarasıyla kurtuldu! 17 yerinden bıçaklanmıştı: Kızımın çığlıkları hala kulağımda Mersin'in Tarsus ilçesinde 25 Mart 2026'da bir koca, eşini parka çağırdıktan sonra dönüş yolunda 17 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. M.Ç. (33), eşi Havva Ç. (27) ve kızını parka çağırdı. Dönüş yolunda tenha bir sokakta M.Ç. eşine bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesi alan Havva Ç. ağır yaralandı. Havva Ç., 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve daha önce de bıçaklandığını belirtti. Olayın 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde gerçekleştiği aktarıldı. Havva Ç., eşinin alkol ve madde bağımlısı olduğunu ifade etti.

Parkta bir süre birlikte vakit geçirdikten sonra dönüş yolunda, tenha bir sokakta M.Ç. eşine bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesi alan genç kadın ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından baba ocağına giden Havva Çelen, 9 yıllık evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını söyledi.

Ölmek istemediğini belirten Havva Ç., "25 Mart'ta kızını görmek amacıyla bizi parka çağırdı. Parkta her şey normaldi. Ancak dönüşte, tenha bir sokakta bana bıçakla saldırdı. 17 bıçak darbesiyle yere yığıldım. Akciğerlerim zarar gördü, sağ kolumu kullanamaz hale geldim. Beni öldü sanarak olay yerinde bıraktı. Zaten ailesini arayıp 'Havva'yı öldürdüm, gidin cesedini alın' demiş. 9 yıllık evliliğimiz boyunca birçok şiddet olayı yaşadım. Daha önce de bıçaklandım. Kolumu kırdı, burnumu kırdı. Ailemin evini yakmaya çalıştı. Hem benim hem ailemin hem de çocuklarımın can güvenliği yok. Psikolojim bozuldu, geceleri uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

Daha önce babasının evini yakan eşinin 40 gün cezaevinde kaldıktan sonra çıktığına dikkat çeken Havva Ç., "Defalarca cezaevine girdi ama hiç değişmedi. Son buluşmamızda beni kandırdı. 'Ben iyiyim' diyordu. Hatta 'istesem 2 dakika içinde çıkar, seni öldürür yine cezaevine girerim ama böyle bir planım yok' diyerek güven verdi. Ancak bunların hepsi bir planmış. Tüm bunları 4 yaşındaki çocuğumun gözleri önünde yaptı. Kızımın 'anne' diye çığlıkları hâlâ kulaklarımda. Çok korkuyorum, geceleri uyuyamıyorum. Çıkarsa yine bana, çocuklarıma ve aileme zarar verebilir. Daha önce de defalarca bıçakladı, kolumu ve burnumu kırdı, başımı yardı. Bunların hepsine çocuklarım için katlandım ama artık katlanacak gücüm kalmadı. Ayrıca alkol ve madde bağımlısı. Bunları kullandığında bana daha çok saldırıyordu. 9 yıl boyunca bana adeta kabus gibi bir hayat yaşattı. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.