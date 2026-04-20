TikTok fenomeni Karagül, sokak ortasında bir kadını yüzünden bıçakladı! Ellerinden kan damlarken yayın yaptı

TikTok'ta Karagül rumuzu ile paylaşımlar yapan sosyal medya fenomeni Merve Ceran'ın canlı yayını dehşete düşürdü. Sokakta karşılaştığı bir kadınla tartışan Karagül, kadını sokak ortasında yüzünden bıçakladı. Vatandaşların müdahale etmesine de izin vermeyen sosyal medya fenomeni kanlı elleriyle yayın yapmaya devam etti. Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Sosyal medyada Karagül rumuzu ile paylaşımlar ve videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomeni Merve Ceran'ın son canlı yayını kan dondurdu. Herkesin Karagül olarak tanıdığı sosyal medya fenomeni sırasında bir kadınla yaşadı. Sinirden çılgına dönen Karagül, yanında bulunan bıçakla adeta dehşet saçtı.

BIÇAKLARKEN CANLI YAYINA DEVAM ETTİ

İki kadın arasında çıkan sözlü tartışmada kan aktı. Tartıştığı kadını önce darbeden TikTok fenomeni, kadını yere yatırdıktan sonra yanındaki bıçakla dehşet saçtı. Kadın yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalırken, saldırgan fenomen ise canlı yayından tehditler savurmaya devam etti.

SÖZLERİ KAN DONDURDU

Çevredeki vatandaşların müdahalesine de izin vermeyen saldırgan fenomen peş peşe tehditler savurdu. "Hepinizi bu hale getiririm, beni siz bu hale getirdiniz" diyerek elleri kanlı şekilde yayın yapmaya devam eden fenomen isim kan dondurdu.

Canlı yayına devam eden Karagül şunları söyledi:

"Ben adamakıllı canlı yayın yapıyorum. İkide bir arkamdan gelip gidip, beni tanıdın mı bana küfür etmeyeceksin diyor. Sen kimsin sana küfür edeyim. Yeter. Hadi şimdi haber yapın. Beni rahatsız edemezseniz sürekli "

