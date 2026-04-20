AYM'nin 11 siyasi partiyle ilgili mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 siyasi partinin 2023 yılına ait mali denetimlerini inceleyerek hesaplarının doğru ve kanuna uygun olduğuna karar verdi.

AYM, Emek Partisi, Demokrat Parti, Devrim Hareketi Partisi, Doğru Yol Partisi, Güç Birliği Partisi, Cihan Partisi, Al Sancak Partisi, Komünist Parti, Kürdistan Komünist Partisi, Yerli ve Milli Parti ve Tuğra Partisi'nin 2023 yılı mali denetimlerini inceledi.

Mahkeme, incelenen partilerin kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre doğru ve denk bulunduğunu belirtti.