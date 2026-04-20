AYM'nin 11 siyasi partiyle ilgili mali denetim kararları Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 siyasi partiyle ilgili mali denetim gerçekleştirdi. Mahkemenin kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AYM; çalışması kapsamında Emek Partisi, Demokrat Parti, Devrim Hareketi Partisi, Doğru Yol Partisi, Güç Birliği Partisi, Cihan Partisi, Al Sancak Partisi, Komünist Parti, Kürdistan Komünist Partisi, Yerli ve Milli Parti ve Tuğra Partisinin 2023 yılına ait mali denetimlerini inceledi.
Yüksek Mahkeme, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.