Kocaeli Valiliği'nden fırtına önlemleri: Eğitim ve sınavlar ertelendi, motokurye ve scooterlara yasak geldi

Kocaeli Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle eğitim ve sınav faaliyetlerine yönelik yeni bir karar aldı.

EĞİTİM, KURSLAR VE EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ

Bu kapsamda Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimlere, e-sınav merkezlerindeki sınavlara ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) iki gün boyunca ara verildi. Halk eğitim merkezlerinde, belediyelerin akademi ve KO-MEK gibi yüz yüze eğitim verilen kurslarında da faaliyetler durduruldu. Motorlu taşıt sürücüleri kursu sınavları ile iş makineleri kurs ve sınavları da ara verilen faaliyetler arasında yer aldı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimlerin yanı sıra il şampiyonaları ve yerel lig müsabakaları da ertelendi. Ancak ulusal yarışmalar ve lig müsabakaları bu kararın dışında tutuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları eğitimlerine de 17-18 Ekim tarihlerinde ara verildi.

MOTOKURYE VE SCOOTER'LARA SAATLI TRAFİK YASAĞI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan diğer bir açıklamada ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacağı, öğleden sonra ise etkisini artıracağı belirtildi. Yağışların pazar sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli şekilde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği risklere karşı tedbir alan Valilik, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Bu kapsamda yasak, cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.