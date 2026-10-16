Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 21:23

Kocaeli Valiliği'nden fırtına önlemleri: Eğitim ve sınavlar ertelendi, motokurye ve scooterlara yasak geldi

Kocaeli Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle geniş kapsamlı tedbirler aldı. Eğitim, sınav ve spor faaliyetlerine ara verilirken, cumartesi saat 10.00 ile pazar saat 09.00 arasında motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kocaeli Valiliği'nden fırtına önlemleri: Eğitim ve sınavlar ertelendi, motokurye ve scooterlara yasak geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 21:23

Kocaeli Valiliği, kent genelinde hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle eğitim ve sınav faaliyetlerine yönelik yeni bir karar aldı. 

EĞİTİM, KURSLAR VE EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ

Bu kapsamda Bilim ve Sanat Merkezlerinde () yüz yüze eğitimlere, e-sınav merkezlerindeki sınavlara ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK) iki gün boyunca ara verildi. Halk eğitim merkezlerinde, belediyelerin akademi ve KO-MEK gibi yüz yüze eğitim verilen kurslarında da faaliyetler durduruldu. Motorlu taşıt sürücüleri kursu sınavları ile iş makineleri kurs ve sınavları da ara verilen faaliyetler arasında yer aldı. 

Kocaeli Valiliği'nden fırtına önlemleri: Eğitim ve sınavlar ertelendi, motokurye ve scooterlara yasak geldi

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimlerin yanı sıra il şampiyonaları ve yerel lig müsabakaları da ertelendi. Ancak ulusal yarışmalar ve lig müsabakaları bu kararın dışında tutuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları eğitimlerine de 17-18 Ekim tarihlerinde ara verildi.

MOTOKURYE VE SCOOTER'LARA SAATLI TRAFİK YASAĞI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan diğer bir açıklamada ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayacağı, öğleden sonra ise etkisini artıracağı belirtildi. Yağışların pazar sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli şekilde devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kocaeli Valiliği'nden fırtına önlemleri: Eğitim ve sınavlar ertelendi, motokurye ve scooterlara yasak geldi

 Olumsuz hava şartlarının oluşturabileceği risklere karşı tedbir alan Valilik, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı. Bu kapsamda yasak, cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve pazar günü saat 09.00’a kadar devam edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul Şehir Hatları’ndan fırtına iptali: Çok sayıda vapur seferi durduruldu
İstanbul'da Halk Eğitim Merkezleri ile e-Sınav Merkezlerinde eğitime ara verildi
ETİKETLER
#bilsem
#Ko-mek
#Kocaeli Valiliği
#Dyk
#Gsb Spor Okulları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.