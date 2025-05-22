Kocaeli'deki bu kafede sadece İngilizce konuşuluyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Kitaphane içerisinde yer alan ve sadece İngilizce konuşulan Learn and Speak Cafe öğrencilere hizmet veriyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmesi amacıyla Learn and Speak Cafe hizmete açıldı. İlçenin ilk halk kütüphanesi Kitaphane içerisinde yer alan kafe okul ziyaretlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İngilizce konuşmada kendisini geliştirmek isteyen gençlere büyük katkı sunmayı amaçlayan ve bu amaçla İngilizce akıl oyunları, film izleme, karaoke, kitap okuma, sohbet etme gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı kafe, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin İngilizce derslerine de ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda son olarak Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencileri Learn and Speak Cafe'yi ziyaret ettiler. Sırbistan'dan gelen Alexandra rehberliğinde uygulamalı olarak İngilizce eğitimi aldılar. Samimi ve sıcak ortamda eğlenceli, verimli ve keyifli vakitler geçiren öğrenciler, sadece İngilizce konuşarak yabancı dil becerilerini geliştirme imkânı buldular.