Kocaeli'nde araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli Kartepe'de seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu kurşunlar okul binasına isabet etti. Yakalanan 3 şüpheliden S.F.Ç. tutuklanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'nde araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti: 1 kişi tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
'de seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde mermiler okula isabet etti. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli'nde araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de seyir halindeki araçtan okula ateş açılması sonucu 3 şüpheli yakalanıp 1 kişi tutuklandı.
Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan silahla ateş açılması üzerine okul binasına mermiler isabet etti.
Polis ekipleri şüpheli aracı durdurarak yaptığı aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirdi.
Araçta bulunan E.Ö., T.E. ve S.F.Ç. isimli şüphelilerden S.F.Ç. tutuklandı.
Sürücü E.Ö.'nün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edildi ve toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

OKUL BİNASINA KURŞUN YAĞDI

Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan silahla ateş açılması ve mermilerin okula isabet etmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı 13 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ö., T.E. ve S.F.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'nde araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti: 1 kişi tutuklandı

Sürücü E.Ö.’nün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı.

