Kocaeli'nde araçtan ateş açıldı, mermiler okula isabet etti: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de seyir halindeki araçtan ateş açılması neticesinde mermiler okula isabet etti. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken, 1 kişi tutuklandı.

OKUL BİNASINA KURŞUN YAĞDI

Kartepe ilçesinde seyir halindeki araçtan silahla ateş açılması ve mermilerin okula isabet etmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli aracı kısa sürede tespit ederek durdurdu.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjöre basılı 13 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ö., T.E. ve S.F.Ç. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sürücü E.Ö.’nün 1.60 promil alkollü olduğu tespit edilirken, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 350 bin TL idari para cezası uygulandı.