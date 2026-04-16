Okula saldırı tehdidi ekipleri harekete geçirdi! Canileri övdü, müdürü ve arkadaşlarını hedefe koydu

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Kan donduran olayların ardından herkeste büyük bir tedirginlik hakimken Bolu'da 7'nci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu A.M.A., son günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına atıfta bulunarak, sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda çeşitli ses kayıtları attığı öğrenildi.
A.M.A., okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.
Diğer öğrenciler ve veliler arasında endişe oluşturan ses kayıtlarında; şüpheli çocuğun diğer illerdeki saldırıları gerçekleştirenleri överek, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Öte yandan şüpheli A.M.A.'nın daha önce de 'akran zorbalığı' yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.
Velilerin ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, A.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ve odasında arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılması amacıyla el koydu.
Gözaltına alınan 13 yaşındaki A.M.A.’nın Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde pedagog eşliğinde işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında, WhatsApp grubunda bulunan diğer öğrencilerin velileri de gece saatlerinde polis merkezine çağrılarak ifadeleri alındı.