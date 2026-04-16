Okula saldırı tehdidi ekipleri harekete geçirdi! Canileri övdü, müdürü ve arkadaşlarını hedefe koydu

Bolu'da okul müdürü ve 9 arkadaşına yönelik "okul saldırısı" düzenleyeceği yönünde tehdit içerikli ses kayıtları paylaşan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi A.M.A., gözaltına alındı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki canileri öven şüphelinin ses kaydında kullandığı ifadeler dehşete düşürdü. İşte detaylar...

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Kan donduran olayların ardından herkeste büyük bir tedirginlik hakimken Bolu'da 7'nci sınıf öğrencisi yabancı uyruklu A.M.A., son günlerde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına atıfta bulunarak, sınıf arkadaşlarının bulunduğu bir WhatsApp grubunda çeşitli ses kayıtları attığı öğrenildi.

Bolu'da 7. sınıf yabancı uyruklu bir öğrenci, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına atıfta bulunarak WhatsApp grubunda tehdit içerikli ses kayıtları paylaştığı için gözaltına alındı.
Öğrenci A.M.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu WhatsApp grubunda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını öven ses kayıtları paylaştı.
Kayıtlarda, okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini sayarak okula saldırı tehdidinde bulundu.
Öğrencinin daha önce de 'akran zorbalığı' gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.
Velilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis, öğrenciyi gözaltına alarak telefonuna el koydu.
Soruşturma kapsamında velilerin de ifadelerine başvuruldu.
A.M.A., okul müdürü ile birlikte 9 arkadaşının ismini tek tek sayarak okula yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

"BEN DE BOŞ İNSAN DEĞİLİM, PUBG OYNADIM"

Diğer öğrenciler ve veliler arasında endişe oluşturan ses kayıtlarında; şüpheli çocuğun diğer illerdeki saldırıları gerçekleştirenleri överek, "Helal olsun çocuğa, nasıl vurmuş o kadar kişiyi. Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Öte yandan şüpheli A.M.A.'nın daha önce de 'akran zorbalığı' yaptığı gerekçesiyle okul idaresi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

TELEFONUNA EL KONULDU

Velilerin ihbarı üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, A.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Evinde ve odasında arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen cep telefonuna adli bilişim incelemesi yapılması amacıyla el koydu.

VELİLER İFADEYE ÇAĞRILDI

Gözaltına alınan 13 yaşındaki A.M.A.’nın Bolu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde pedagog eşliğinde işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında, WhatsApp grubunda bulunan diğer öğrencilerin velileri de gece saatlerinde polis merkezine çağrılarak ifadeleri alındı.

