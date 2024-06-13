Kocaeli’nde sıvılaştırılmış doğal gaz sızıntısı paniği!

13 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 23:12

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gazın park halindeki tankerden sızması ekipleri harekete geçirdi. Darıca ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Telsiz Sokak ile Gümüş Sokak kesişiminde park halindeki tankerden LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) maddesi sızdı.

LASTİK PATLAMASINDAN KAYNAKLANMIŞ!

İhbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Park alindeki tankerin lastiğinin patlaması neticesinde sızmanın olduğu tespit edildi.

Ekipler, gazın sızmaması için önlem alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.