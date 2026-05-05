Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir kadın, sosyal medya platformu TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında eşi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Kısa sürede yayılan ve geniş kitlelerin tepkisini çeken görüntüler üzerine emniyet güçleri hızla harekete geçerek inceleme başlattı.

'Kocam beni dövdü' dedi ağlayarak yardım istedi! Emniyeti harekete geçiren Tiktok görüntülerindeki gerçek başka çıktı

GERÇEK POLİS İNCELEMESİYLE ANLAŞILDI

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı. Yapılan teknik incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda şüpheli kadının, daha fazla izlenme ve sosyal medya etkileşimi elde etmek amacıyla kendisini yaraladığı tespit edildi. Kadının canlı yayında sergilenen şiddet anlarının tamamen kurgudan ibaret olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMA" SUÇUNDAN GÖZALTI

Olayın bir kurgu olduğunun netleşmesinin ardından, şüpheli kadın hakkında yasal işlem başlatıldı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs, emniyet birimlerindeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.