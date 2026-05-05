Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Kocam beni dövdü' dedi ağlayarak yardım istedi! Emniyeti harekete geçiren Tiktok görüntülerindeki gerçek başka çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, TikTok canlı yayınında eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek gündem olan kadın, olayın kurgu olduğunun saptanması üzerine gözaltına alındı. Şüphelinin etkileşim almak amacıyla kendisini yaraladığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 18:48

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir kadın, sosyal medya platformu TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında eşi tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Kısa sürede yayılan ve geniş kitlelerin tepkisini çeken görüntüler üzerine emniyet güçleri hızla harekete geçerek inceleme başlattı.

'Kocam beni dövdü' dedi ağlayarak yardım istedi! Emniyeti harekete geçiren Tiktok görüntülerindeki gerçek başka çıktı

0:00 64
HABERİN ÖZETİ

'Kocam beni dövdü' dedi ağlayarak yardım istedi! Emniyeti harekete geçiren Tiktok görüntülerindeki gerçek başka çıktı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kadın, TikTok'ta eşinden şiddet gördüğünü iddia ettiği canlı yayın yaptı ancak polisin incelemesi sonucu olayın izlenme amacıyla kurgulandığı anlaşıldı.
Kadın, daha fazla izlenme ve sosyal medya etkileşimi elde etmek amacıyla kendisini yaraladığını itiraf etti.
Şüpheli kadın, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı.
Emniyet güçleri, ihbar üzerine belirtilen adrese giderek inceleme başlattı.
Yapılan teknik incelemeler ve alınan ifadeler sonucu olayın gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

GERÇEK POLİS İNCELEMESİYLE ANLAŞILDI

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı. Yapılan teknik incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda şüpheli kadının, daha fazla izlenme ve sosyal medya etkileşimi elde etmek amacıyla kendisini yaraladığı tespit edildi. Kadının canlı yayında sergilenen şiddet anlarının tamamen kurgudan ibaret olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

'Kocam beni dövdü' dedi ağlayarak yardım istedi! Emniyeti harekete geçiren Tiktok görüntülerindeki gerçek başka çıktı

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ YAYMA" SUÇUNDAN GÖZALTI

Olayın bir kurgu olduğunun netleşmesinin ardından, şüpheli kadın hakkında yasal işlem başlatıldı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs, emniyet birimlerindeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hakkı Bulut TikTok hesabı açtı! Yeni gelir kapısını açıkladı
TikTok akımı uğruna başını yaktı: Pipet yalayan genç hapis cezasıyla karşı karşıya
ETİKETLER
#Halkı Yanıltıcı Bilgi
#Gebze Adliyesi
#Darıca Şiddet Iddiası
#Tiktok Yayın Kurgu
#Kadın Gözaltı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.