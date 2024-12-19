Köfteci Yusuf sonrası bir ifşa daha! Dana diye domuz eti yedirdiler: Şarküteri ve marketlerde satılıyor

19 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:23

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Listeye eklenen 29 yeni ürün arasında, bir işletmenin dana kaburga adıyla domuz eti yedirdiği ortaya çıktı. Ayrıca birçok markette satılan bir sucuk markasının da ürünlerinde domuz eti kullandığı belirlendi. Ayrıca yüzlerce şubesi bulunan ünlü bir börekçinin ürünlerinde de at ve eşek eti çıktı.

Hileli gıda listesi | Tarım ve Orman Bakanlığı yine ifşaladı! 3 meşhur lahmacuncu listede: İçine neler koymamışlar ki

Hileli gıda listesi | Tarım ve Orman Bakanlığı yine ifşaladı! 3 meşhur lahmacuncu listede: İçine neler koymamışlar ki

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayında yayımlanmaya başladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi her güncellemenin ardından gündem olmayı başarıyor. Türkiye’nin önde gelen gıda​ zincirlerinden Köfteci Yusuf’un ürünlerinde domuz eti​ tespit edilmesiyle alevlenen tartışmalara bugün bir yenisi daha eklendi.

DANA​ DİYE DOMUZ SATTILAR

Bakanlık, birçok market ve şarküteri rafında yer alan Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markalarının,ürünlerinde 'dana eti' yerine domuz eti kullandığını açıkladı.

ÇİN RESTORANI DA DOMUZ ETİ YERDİRDİ

Domuz eti ile ilgili bir diğer ihlal ise Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren popüler bir Çin restoranından geldi. Hisarönü bölgesindeki Chinese Rose adlı restoranda satılan 'dana kaburga' ürününde de domuz eti bulunduğu bildirildi.

ÜNLÜ BÖREKÇİDE 'AT' VE 'EŞEK' ETİ SKANDALI

18 Kasım'da yayımlanan listede ünlü bir börekçi de dikkatlerden kaçmadı. 'Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin Kağıthane şubesinde satılan kıymalı börekten at ve eşek eti çıktı. Ayrıca kıymalı börekte sakatat da bulundu.