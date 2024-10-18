Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca bakın ne yaptılar
Türkiye, günlerdir gıda skandallarıyla çalkalanıyor. Son dönemde denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, çok sayıda gıda firmasını taklit ve tağşiş listesiyle ifşa ediyor. Köfteci Yusuf'ta satılan köfte ve dönerde domuz eti çıkmasıyla dibe vuran lokanta zinciri, yeni bir dar boğaza girdi. Müşteriler, şimdi de aldıkları ürünleri iade etmek için sıraya girdi. Köfteci Yusuf da iade taleplerine yetişememesinden dolayı kendince çözüm yöntemi buldu. İşte detaylar...
'Köfteci Yusuf' markasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerin ardından, insan sağlığını tehlikeye sokacak ürünlerin listesini paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf firmasına ait ürünlerde de 'domuz eti' kullanıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.
MÜŞTERİLERDEN TALEP YAĞIYOR
Açıklamaların ardından iddiaları reddeden firma, söz konusu inceleme örneğinin usulsüz şekilde yapıldığını belirtirken, sosyal medyada infiale neden olan olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Şimdi de iade başvuruları gelmeye başladı. Çok sayıda müşteri, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri iade etmek için firma ile iletişime geçti.
PARALARINI GERİ İSTİYORLAR
Müşteriler, online satış platformları üzerinden aldıkları ürünleri iade etmek için taleplerini iletmeye başladı. Birçok tüketici, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri vermek için sıraya girdi ve paralarını geri istedi.
ESKİ SİPARİŞLERDE İADE TALEPLERİ DURDURULDU
Başlangıçta, Köfteci Yusuf online siparişlerdeki iade taleplerini standart prosedürlerle değerlendiriyordu. Ancak yoğun başvurularla karşı karşıya kalan firma, eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı.
Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.
'ETLERİNİZİN FOTOĞRAFINI YÜKLEYİN'
Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi. Şartlara uygun olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından gönderilecek kuryeler aracılığıyla geri alınacak ve iade işlemleri tamamlanacak.