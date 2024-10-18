Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca bakın ne yaptılar

18 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:28

Türkiye, günlerdir gıda skandallarıyla çalkalanıyor. Son dönemde denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, çok sayıda gıda firmasını taklit ve tağşiş listesiyle ifşa ediyor. Köfteci Yusuf'ta satılan köfte ve dönerde domuz eti çıkmasıyla dibe vuran lokanta zinciri, yeni bir dar boğaza girdi. Müşteriler, şimdi de aldıkları ürünleri iade etmek için sıraya girdi. Köfteci Yusuf da iade taleplerine yetişememesinden dolayı kendince çözüm yöntemi buldu. İşte detaylar...