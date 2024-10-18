Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca bakın ne yaptılar

Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca bakın ne yaptılar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:28
Köfteci Yusuf&#039;a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca bakın ne yaptılar

Türkiye, günlerdir gıda skandallarıyla çalkalanıyor. Son dönemde denetimlerini sıklaştıran Tarım ve Orman Bakanlığı, çok sayıda gıda firmasını taklit ve tağşiş listesiyle ifşa ediyor. Köfteci Yusuf'ta satılan köfte ve dönerde domuz eti çıkmasıyla dibe vuran lokanta zinciri, yeni bir dar boğaza girdi. Müşteriler, şimdi de aldıkları ürünleri iade etmek için sıraya girdi. Köfteci Yusuf da iade taleplerine yetişememesinden dolayı kendince çözüm yöntemi buldu. İşte detaylar...

'Köfteci Yusuf' markasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Yapılan incelemelerin ardından, insan sağlığını tehlikeye sokacak ürünlerin listesini paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı​, Türkiye'nin birçok ilinde şubesi bulunan Köfteci Yusuf firmasına ait ürünlerde de 'domuz eti' kullanıldığının tespit edildiğini duyurmuştu.

MÜŞTERİLERDEN TALEP YAĞIYOR

Açıklamaların ardından iddiaları reddeden firma, söz konusu inceleme örneğinin usulsüz şekilde yapıldığını belirtirken, sosyal medyada infiale neden olan olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Şimdi de iade​ başvuruları gelmeye başladı. Çok sayıda müşteri​, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri iade etmek için firma ile iletişime geçti.

Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca öyle bir şey yaptılar ki... - 2. Resim

PARALARINI GERİ İSTİYORLAR

Müşteriler, online satış platformları üzerinden aldıkları ürünleri iade etmek için taleplerini iletmeye başladı. Birçok tüketici, buzdolaplarında sakladıkları ürünleri geri vermek için sıraya girdi ve paralarını geri istedi.

Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca öyle bir şey yaptılar ki... - 3. Resim

ESKİ SİPARİŞLERDE İADE TALEPLERİ DURDURULDU

Başlangıçta, Köfteci Yusuf online siparişlerdeki iade taleplerini standart prosedürlerle değerlendiriyordu. Ancak yoğun başvurularla karşı karşıya kalan firma, eski siparişler için iade başvurularını durdurma kararı aldı.

Yeni bir uygulama başlatan Köfteci Yusuf, yalnızca son 15 gün içinde verilen siparişler için iade taleplerini kabul edeceğini duyurdu.

Köfteci Yusuf'a ikinci şok! İade yağmuru başlayınca öyle bir şey yaptılar ki... - 4. Resim

'ETLERİNİZİN FOTOĞRAFINI YÜKLEYİN'

Firma, yeni başlattığı uygulamayla, iade talebinde bulunan müşterilerden ürünlerinin fotoğraflarını çekip platformlara yüklemelerini istedi. Şartlara uygun olduğu tespit edilen ürünler, firma tarafından gönderilecek kuryeler aracılığıyla geri alınacak ve iade işlemleri tamamlanacak. 

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com
köfteci yusufdomuz etitarım ve orman bakanlığımüşteriiade

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...