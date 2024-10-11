Nusret'ten Köfteci Yusuf göndermesi! Domuz eti skandalı sonrası dikkat çeken paylaşım

11 Ekim 2024 20:28 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 20:56

Dünyaca tanınan Türk şef Nusret, Köfteci Yusuf'a domuz eti göndermesi yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde, içinde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf'a gönderme yapan Nusret Gökçe "Siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli" diyerek video paylaştı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı​'nın yayımladığı listeye göre, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar arasında Köfteci Yusuf da yer aldı. Listeye göre köfteye domuz eti katan Köfteci Yusuf'a ise dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe'den gönderme geldi.

NUSRET'TEN 'KÖFTECİ YUSUF' GÖNDERMESİ!

Instagram hesabından işletmesinden video paylaşan Nusret paylaşımına "Kalite hiçbir zaman pahalı değildir. Siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli" notunu ekledi. Yaklaşık 7 milyon kişinin izlediği videoya binlerce yorum ve beğeni geldi.

KÖFTECİ YUSUF'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye günlerdir konuştuğu Köfteci Yusuf'tan günler sonra açıklama geldi. Skandalın ardından konuya ilişkin YouTube'dan bir video mesaj yayımlayan şirketin sahibi Yusuf Akkaş, yabancı bir firma olsaydı kendisine dokunulmayacağını öne sürdü.

Akkaş o paylaşımında, "Siyasi ilişkilerim olsa da bu kadar kolay dokunamazlar diye düşünüyorum. Ben çok güçlü olsam buradan numune de alamazlardı. Bir mafya bağlantımızın olması bize pozitif yansır mı? Bu şirket hiç buralara bulaşmadan bir yerlere geldi." demişti.

'ŞİRKETLERDEN TEKLİF ALDIK'

Bir çok büyük şirketten ortaklık teklifi aldıklarını ama bunları kabul etmediklerini de belirten Yusuf Akkaş "Ben bu şirketin hızla büyüyeceğine inandığım için halka arz etmedim" dedi.