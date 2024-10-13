Köfteci Yusuf'ta 'helal sertifika' tartışması! Helal Akreditasyon Kurumu'ndan açıklama yapıldı

13 Ekim 2024 17:05 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 17:36

Sattığı ürünlerde domuz eti çıkan Köfteci Yusuf'la ilgili başlayan 'helal sertifika' tartışmaları sürüyor. Helal Akreditasyon Kurumu'ndan (HAK) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin en ünlü zincir restoranlarından biri olan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde 'domuz eti' tespit edilmesi ülke gündemine bomba gibi oturdu. Köfteci Yusuf'tan yapılan savunmada; ürünlerinin helal sertifikalı olduğunu ve söz konusu ürünlerin kendi şubelerinde üretilmediği belirtildi. Numune alma sürecinde birçok teknik hata yapıldığını savunan Köfteci Yusuf, tüm suçlamaları reddetti. Türkiye'nin gündemi meşgul eden olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ürünlerinde domuz eti​ olduğu tespit edilen Köfteci Yusuf'la ilgili 'Helal sertifika' tartışmaları sürerken Helal Akreditasyon Kurumu'nda (HAK) bir açıklama geldi. Köfteci Yusuf'un HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesinin olmadığı duyuruldu.

"NUMUNELERİN ALINDIĞI TARİHTE BELGESİ YOKTU"

HAK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yakın dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı​ tarafından sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan bir gıda işletmesinin Ankara'da yerleşik 2 farklı hizmet sunum noktasında bu yıl mart ayında alınan numunelerde 'domuz geni tespiti' yapıldığı görülmüştür. Bakanlık tarafından numune alma ve analiz işlemleri gerçekleştirildiği tarihte işletmenin HAK akreditasyonu ile düzenlenmiş herhangi bir belgesi bulunmamaktadır. İlgili işletmenin, sadece ana üretim merkezinde imal edilen muhtelif ürünler için, mevzuat ve uluslararası standartlara istinaden yerli bir belgelendirme kuruluşunca helal belgesi düzenlenme tarihi 15 Ağustos 2024'tür. Ayrıca ağustosta ilgili kuruluşun düzenlediği helal belgesi sadece, sınırlı surette işletmenin ana üretim üssünde imal ettiği 'kıyma, hazırlanmış et ve et karışımları, ilikli kemik suyu ve çorbayı' kapsamaktadır"

SAVUNMA TALEP EDİLDİ

Domuz etinin ürünleri merkezden alıp tüketime hazır hale getiren 2 restoranın hizmet sunumunda ortaya çıktığının altı çizilen açıklamada; "Dolayısıyla işletmenin yemek hizmeti sunduğu ve Bakanlığın listesine konu restoranları HAK akreditasyonu ile düzenlenen helal belgesinin dışındadır. Yaşanan tüm bu gelişmelere istinaden HAK, süreç içerisinde hiçbir ihmal ve benzeri olmadığını tam olarak doğrulamak adına belgeyi düzenleyen kuruluştan resmi bir savunma talep etmiş ve ayrıca yine aynı kuruluşa yönelik bir yerinde denetim süreci başlatmıştır" ifadelerine yer verildi.